NuriFlex Inc.与LINE Plus Corporation签署中央银行数字货币(“CBDC”)项目谅解备忘录

华盛顿州贝尔维尤--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NuriFlex Inc. (“NuriFlex”)宣布与LINE Plus Corporation (“LINE”)签署谅解备忘录(“MoU”)，两家公司打算就中央银行数字货币(“CBDC”)平台业务在多个地区开展合作，包括但不限于加勒比地区、南美和非洲。

NuriFlex的业务专长之一是设计和开发基于区块链的平台，为各行业领域提供数字支付及其他服务。NuriFlex目前作为主要技术伙伴参与到喀麦隆的全民健康覆盖系统（称为UHC项目）中，并与非洲其他合作伙伴进行了多轮讨论，以推出基于区块链技术的其他服务。

过去20年来，NuriFlex Group专注于开发能够处理大量数据的软件平台，并为全球公用事业公司实施了这样的平台。通过将这些经验与区块链技术相结合，NuriFlex计划与信誉卓著的全球合作伙伴LINE Plus Corporation合作开展全球CBDC项目，而这些项目需要能够处理海量数据的平台。

LINE Plus Corporation是LINE Corporation在韩国的子公司，负责领导LINE的全球业务开发。该公司长期通过专门的区块链工程团队研究、开发和运营区块链相关服务，包括CBDC区块链平台。LINE希望凭借LINE Blockchain技术和参与CBDC项目的经验，为每一个CBDC项目提供合适的区块链平台解决方案。

NuriFlex Inc.首席执行宫Elizabeth Park表示：“我们很高兴与LINE在CBDC项目上进行合作。NuriFlex和LINE合作带来的区块链技术经验和业务开发能力，将成为成功利用CBDC商业机会的一大优势。”

LINE Plus Corporation区块链实验室负责人Hongkyu Lee表示：“凭借NuriFlex在该地区的业务经验和LINE的区块链技术，我们希望通过CBDC区块链平台在加勒比地区、南美和非洲带来金融创新。”

关于NuriFlex Inc.

NuriFlex Inc.是一家数字化转型公司，为解决各行各业的低效率和提高交易收益率提供融合型解决方案。NuriFlex Inc.基于其核心通信和区块链技术提供强大且可靠的产品和服务。如需了解更多信息，请访问www.nuriflex.com。

关于LINE Plus Corporation

LINE Plus Corporation于2013年3月在韩国成立，是LINE Corporation的子公司。公司与来自世界各地的程序员、设计人员、营销人员、销售人员和公关经理合作，为LINE的全球业务发展提供支持。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。