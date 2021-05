AGCO entra em acordo de colaboração de tecnologia de pulverização direcionada com a Bosch, xarvio Digital Farming Solutions alimentado pela BASF e a Raven Industries Inc.

The targeted spraying proof of concept implemented on Fendt Rogator application equipment with technology from AGCO, Bosch, xarvio Digital Farming Solutions powered by BASF and Raven Industries Inc. (Photo: Business Wire)

DULUTH, Geórgia--(BUSINESS WIRE)--A AGCO (NYSE: AGCO), líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão, anunciou hoje que entrou em uma colaboração de prova de conceito (proof of concept, PoC) com a Robert Bosch GmbH, BASF Digital Farming e a Raven Industries Inc. (NASDAQ:RAVN), com o objetivo de avaliar a tecnologia de pulverização direcionada para tornar a aplicação de produtos de proteção à safra mais eficaz e eficiente, reduzindo os custos de entrada de safra, enquanto impulsiona a sustentabilidade agrícola e ambiental.

Para apoiar a redução na aplicação de herbicidas, o PoC de pulverização direcionada focará em tecnologia de detecção em tempo real para tomar decisões de proteção à safra. Detectando ervas daninhas em safras em crescimento, como também em terreno em pousio, essa tecnologia realizará aplicação direcionada de produto no nível da planta específica. Além dos benefício ambientais, a pulverização direcionada ajudará a melhorar a lucratividade do agricultor pulverizando o herbicida apenas onde necessário. Isso torna mais acessível o uso de herbicidas mais eficientes, permitindo um controle muito melhor de ervas daninhas. Onde herbicidas adequados já são utilizados, o pulverizador inteligente fornece uma redução de volume e custos.

O conceito inicial está sendo avaliado em um pulverizador Fendt Rogator na Europa, com planos para expandir para a América do Norte em 2022.

“Agricultores vêm há muito tempo buscando maneiras inovadoras para minimizar o uso de produtos químicos e reduzir passagens no campo para alcançar suas metas de proteção à safra. Combinado com o potencial por pressão regulatória adicional, acreditamos que esse esforço colaborativo de pulverização avança o foco no agricultor em primeiro lugar e evidencia ainda mais que trabalharemos com os melhores parceiros para atender às necessidades dos agricultores. Esse esforço é voltado para validar soluções de pulverização direcionada, entregando uma redução no uso do produto para alcançar os mesmos resultados da difusão de pulverização em situações de pré e pós-emergência com a flexibilidade de pulverização diurna ou noturna”, disse Seth Crawford, vice-presidente sênior e gerente geral de agricultura de precisão e digital da AGCO.

Combinada com a experiência em equipamentos de aplicação da AGCO, a Bosch traz recursos em hardware, aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de serviços digitais. A Xarvio™ Digital Farming Solutions fornece um mecanismo automatizado e em tempo real de tomada de decisão agronômica para o manejo de ervas daninhas e otimização da safra. A Raven Applied Technology está comprometida com a eficácia e eficiências operacionais do pulverizador que habilitam o controle da precisão de produtos químicos para aplicações de pulverização direcionada.

“A Raven está empolgada com essa colaboração. A experiência de cada organização sem dúvida fornecerá ao setor soluções transformadoras para alguns dos maiores desafios da agricultura”, disse Dominic Walkes, diretor de iniciativas estratégicas da Raven Applied Technology. “Essa prova de conceito de pulverização inteligente é a primeira de muitas que auxiliarão em soluções avançadas para um futuro mais sustentável”.

O poder combinado das tecnologias nas quais essa colaboração está focada em entregar habilitará agricultores a orientar maior eficiência em suas operações, enquanto ajuda a proteger o meio ambiente através do uso reduzido de produtos químicos, alinhado ao compromisso da AGCO de fornecer soluções focadas no agricultor para alimentar o mundo de maneira sustentável.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE: AGCO) é líder global em desenvolvimento, fabricação e distribuição de maquinário agrícola e tecnologia agrícola de precisão. A AGCO entrega valor ao cliente através de seu portfólio de importantes marcas diferenciadas, como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®. Alimentada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a completa linha de equipamentos e serviços da AGCO ajudam agricultores a alimentar nosso mundo sustentavelmente. Fundada em 1990 e sediada em Duluth, estado norte-americano da Geórgia, a AGCO obteve vendas líquidas no valor de US$ 9,1 bilhão em 2020. Para mais informações, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga-nos pela hashtag #AGCOIR.

Sobre o Grupo Bosch

O Grupo Bosch é o principal fornecedor global de tecnologia e serviços. Ele emprega aproximadamente 395.000 colaboradores mundialmente (dados de 31 de dezembro de 2020). A empresa gerou vendas de 71,5 bilhões de euros em 2020. Suas operações estão divididas em quatro setores de negócios: Soluções de mobilidade, Tecnologia industrial, Bens de consumo e Tecnologia de energia e construção.

Como uma provedora líder de Internet das coisas (Internet of Things, IoT), a Bosch oferece soluções inovadoras para residências inteligentes, indústria 4.0 e mobilidade conectada. A Bosch está buscando uma visão de mobilidade que seja sustentável, segura e empolgante. Ela utiliza sua experiência em tecnologia de sensores, software e serviços, como também em sua própria nuvem de IoT, para oferecer a seus clientes soluções conectadas, de domínio cruzado a partir de uma única fonte.

O objetivo estratégico do Grupo Bosch é facilitar a vida conectada com produtos e soluções que contenham inteligência artificial (artificial intelligence, AI) ou que tenha sido desenvolvidos ou fabricados com a ajuda dela. A Bosch melhora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços que são inovadores e despertam entusiasmo. Em resumo, a Bosch cria tecnologia que é “Inventada para a vida”. O Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e suas cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais em aproximadamente 60 países. Incluindo parceiros de vendas e serviços, a rede global de manufatura, engenharia e vendas da Bosch alcança praticamente todos os países do mundo.

Com mais de 400 localidades ao redor do mundo, o Grupo Bosch é neutro em carbono desde o primeiro trimestre de 2020. A base para o crescimento futuro da empresa é sua força inovadora. Em 129 localidades pelo globo, a Bosch emprega cerca de 73.000 colaboradores em pesquisa e desenvolvimento, dos quais quase 34.000 são engenheiros de software.

Sobre a Bosch Mobility Solutions

A Mobility Solutions é o maior setor de negócios do Grupo Bosch. Ela gerou vendas de 42,1 bilhões de euros em 2020, e assim contribuiu com 59% do total das vendas das operações. Isso faz do Grupo Bosch um dos fornecedores líderes do setor automotivo. O setor de negócios Mobility Solutions busca uma visão de mobilidade que seja segura, sustentável e empolgante, e combina a experiência do grupo nos domínios da personalização, automação, eletrificação e conectividade. Para seus clientes, os resultados são soluções de mobilidade integrada. As principais áreas do setor empresarial são tecnologia de injeção e periféricos de trens de força para motores de combustão interna, soluções diversas para eletrificação de trens de força, sistemas de segurança veicular, assistência ao condutor e funções automatizadas, tecnologia para informação e entretenimento amigáveis, como também comunicação veículo para veículo e veículo para infraestrutura, conceitos de oficinas, e tecnologia e serviços para o setor de reposição automotiva. A Bosch é sinônimo de importantes inovações automotivas, como o gerenciamento eletrônico de motor, o sistema de controle eletrônico de estabilidade (Electronic Stability Program, ESP), e a tecnologia diesel common-rail.

Sobre a xarvio Digital Farming Solutions – uma marca da BASF Digital Farming GmbH

A xarvio Digital Farming Solutions está na vanguarda da transformação digital da agricultura, otimizando a produção da safra. A xarvio oferece produtos digitais baseados em uma plataforma líder global de modelo de safra, que oferece consultoria agronômica independente e específica para a zona do campo que permite aos agricultores produzir suas safras de maneira mais eficiente e sustentável. Os produtos xarvio SCOUTING, FIELD MANAGER e HEALTHY FIELDS estão sendo utilizados por agricultores em mais de 100 países. O xarvio FIELD MANAGER é utilizado por 60.000 agricultores (área total de mais de 7 milhões de hectares) em 17 países, e o xarvio SCOUTING é utilizado por mais de 4 milhões de agricultores e consultores. Para mais informações, acesse www.xarvio.com ou qualquer um dos nossos canais de mídias sociais.

Sobre a Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) oferece produtos e sistemas inovadores, de alto valor que solucionam grandes desafios em todo o mundo. A Raven é líder em agricultura de precisão, filmes especiais de alto desempenho e soluções aeroespaciais e de defesa, e o trabalho inovador da empresa em sistemas autônomos está desbloqueando novas possibilidades em áreas como agricultura, defesa nacional e pesquisa científica. Desde 1956, a Raven projeta, produz e fornece soluções excepcionais que dão à empresa reputação por inovação, qualidade dos produtos e serviços inigualáveis. Para obter mais informações, visite https://ravenind.com.

Sobre a Raven Applied Technology

Há décadas a Raven Applied Technology está comprometida em maximizar a eficiência operacional através da sua tecnologia agrícola inovadora. A suíte de produtos autônomos da empresa é uma extensão desse núcleo. Desde computadores de campo até controles de semeadeiras, sistemas de direção por GPS, tecnologia de logística e soluções autônomas — a Raven oferece produtos agrícolas de precisão projetados para varejistas e produtores agrícolas para permanecerem competitivos e lucrativos no futuro. Saiba mais em https://ravenprecision.com.

