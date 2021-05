AGCO conclut un accord de collaboration portant sur la technologie de pulvérisation ciblée, et réunissant Bosch, xarvio Digital Farming Solutions Powered by BASF et Raven Industries Inc.

The targeted spraying proof of concept implemented on Fendt Rogator application equipment with technology from AGCO, Bosch, xarvio Digital Farming Solutions powered by BASF and Raven Industries Inc. (Photo: Business Wire)

DULUTH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--AGCO (NYSE : AGCO), un leader mondial en conception, fabrication et distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, a annoncé avoir conclu un accord de collaboration, dans le cadre d’une preuve de concept (proof of concept, PoC) avec Robert Bosch GmbH, BASF Digital Farming, et Raven Industries Inc. (NASDAQ : RAVN). Cet accord vise à évaluer la technologie de pulvérisation ciblée, afin de rendre plus efficace l’application des produits de protection des cultures. En réduisant les coûts des intrants de culture, elle devrait aussi favoriser la durabilité de l’exploitation agricole et de l’environnement.

Pour réduire l’application d’herbicides, la PoC de pulvérisation ciblée se concentrera sur la technologie de détection en temps réel, qui permettra de prendre des mesures de protection des cultures. En détectant les mauvaises herbes dans les cultures en croissance, ainsi que sur les jachères, de jour comme de nuit, cette technologie précisera le placement ciblé des produits jusqu’au niveau de la plante individuelle. En plus des avantages environnementaux, cette pulvérisation ciblée contribuera à améliorer la rentabilité des agriculteurs, ces derniers ne pulvérisant l’herbicide que là où c’est nécessaire. Cela rendra abordable l’utilisation d’herbicides plus efficaces tout en permettant un bien meilleur contrôle des mauvaises herbes. Là où des herbicides optimaux sont déjà utilisés, le pulvérisateur intelligent permet de réduire les volumes et les coûts.

Le concept initial est en cours d’évaluation sur un pulvérisateur Fendt Rogator, en Europe, et devrait être étendu à l’Amérique du Nord en 2022.

« Les agriculteurs recherchent depuis longtemps des moyens innovants de minimiser l’utilisation de produits chimiques, et de réduire les passages dans le champ pour atteindre leurs objectifs de protection des cultures. Dans un contexte où des pressions réglementaires accrues sont susceptibles d’être mises en place, nous sommes convaincus que cet effort collaboratif investi dans la pulvérisation, renforce notre approche plaçant l’intérêt de l’agriculteur avant toute chose, et démontre à nouveau notre choix de travailler avec les meilleurs partenaires pour répondre aux besoins des producteurs agricoles. En plus de valider des solutions de pulvérisation ciblées, cet effort vise à réduire l’utilisation du produit pour obtenir les mêmes résultats qu’avec la pulvérisation à la volée, en pré et post-émergence, tout en offrant la flexibilité d’une pulvérisation applicable de jour comme de nuit », a déclaré Seth Crawford, vice-président senior et directeur général, chez Precision Ag and Digital pour AGCO.

En complément des compétences d’experts en équipements d’application, d’AGCO, Bosch apporte des capacités en matière de matériel, d’apprentissage automatique et intelligence artificielle, et de services numériques. Xarvio™ Digital Farming Solutions fournit un moteur de prise de décision agronomique automatisé, en temps réel et sur le terrain, pour la gestion des mauvaises herbes et l’optimisation des cultures. Raven Applied Technology s’engage à garantir à la fois l’efficacité des pulvérisateurs, et les efficiences opérationnelles permettant de mieux contrôler les produits chimiques pour des applications de pulvérisation ciblées.

« Raven se réjouit de cette collaboration. Les compétences spécialisées de chaque organisation apporteront sans aucun doute des solutions transformatrices pour le secteur, face à des défis parmi les plus importants que connaisse l’agriculture », a ajouté Dominic Walkes, directeur des Initiatives stratégiques, chez Raven Applied Technology. « Cette preuve de concept de pulvérisation intelligente est la première d’une longue série qui permettra de mettre en place les solutions pour un avenir plus durable. »

La puissance combinée des technologies que cette collaboration vise à fournir permettra aux agriculteurs d’améliorer l’efficacité de leurs opérations tout en contribuant à protéger l’environnement grâce à un moindre recours aux produits chimiques. C’est tout à fait dans la ligne de l’engagement d’AGCO qui favorise des solutions axées sur les agriculteurs pour nourrir durablement le monde.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial en conception, fabrication et distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, y compris des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Optimisée par les solutions d’agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d’équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,1 milliards USD en 2020. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l’actualité, les informations et les événements de l’entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos du Groupe Bosch

Le Groupe Bosch figure parmi les principaux fournisseurs internationaux de technologies et services. Il emploie environ 395 000 collaborateurs à travers le monde (au 31 décembre 2020). L’entreprise a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 71,5 milliards EUR Ses opérations se répartissent en quatre secteurs d’activité : Solutions de mobilité, technologie industrielle, biens de consommation, et technologie de l’énergie et du bâtiment.

En tant que fournisseur leader d’IdO, Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, l’industrie 4.0 et la mobilité connectée. Bosch promeut une vision de la mobilité durable, sûre et passionnante. L’entreprise tire parti de ses compétences d’experts en matière de technologie de capteurs, de logiciels et de services, ainsi que son propre cloud IdO, pour offrir à ses clients des solutions interdomaines connectées à partir d’une source unique.

L’objectif stratégique du Groupe Bosch est de faciliter la vie connectée grâce à des produits et solutions qui soit contiennent de l’intelligence artificielle (IA), soit ont été développés ou fabriqués grâce à elle. Bosch améliore la qualité de vie dans le monde entier, en offrant des produits et services innovants qui suscitent un enthousiasme. En bref, Bosch crée une technologie « inventée pour la vie ». Le Groupe Bosch englobe Robert Bosch GmbH et ses quelque 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En y incluant les partenaires de vente et de service, le réseau mondial de fabrication, d’ingénierie, et de vente, Bosch couvre presque tous les pays du globe.

Avec plus de 400 sites dans le monde, le Groupe Bosch est neutre en carbone depuis le premier trimestre 2020. La croissance future de l’entreprise repose sur sa force d’innovation. Sur 129 sites à travers le monde, Bosch emploie quelque 73 000 collaborateurs en recherche et développement, dont près de 34 000 sont des ingénieurs en logiciel.

À propos de Bosch Mobility Solutions

Mobility Solutions est le plus important segment d’activité du Groupe Bosch. Il a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 42,1 milliards EUR, contribuant ainsi à hauteur de 59 %, au chiffre d’affaires total des opérations. Ce rendement fait du Groupe Bosch l’un des principaux fournisseurs automobiles. Le segment d’activité Mobility Solutions promeut une vision de la mobilité sûre, durable et passionnante, fruit des compétences d’experts, du Groupe, à la fois dans les domaines de la personnalisation, l’automatisation, l’électrification et la connectivité. Ses clients disposent ainsi de solutions de mobilité intégrées. Les principaux domaines d’activité de ce segment d’activité comprennent la technologie d’injection et les périphériques du groupe motopropulseur, destinés aux applications suivantes : moteurs à combustion interne, solutions diverses pour l’électrification du groupe motopropulseur, systèmes de sécurité des véhicules, assistance à la conduite et fonctions automatisées, technologies d’infodivertissement convivial, communication intervéhicule et de véhicule à infrastructure, concepts d’atelier de réparation, ainsi que technologie et services pour le marché secondaire de l’automobile. Bosch est synonyme d’innovations automobiles importantes, telles que la gestion électronique du moteur, le système antidérapant ESP, et la technologie diesel à rampe commune.

À propos de xarvio Digital Farming Solutions, une marque de BASF Digital Farming GmbH

En optimisant la production végétale, xarvio Digital Farming Solutions est à la pointe de la transformation numérique de l’agriculture. xarvio propose des produits numériques basés sur une plateforme mondiale de modèles de cultures, de premier plan, qui fournit des conseils agronomiques indépendants et spécifiques à la zone du champ, de manière à offrir aux agriculteurs des modes de production plus efficaces et durables. Les produits xarvio, SCOUTING, FIELD MANAGER et HEALTHY FIELDS sont utilisés par les agriculteurs dans plus de 100 pays. xarvio FIELD MANAGER est utilisé par 60 000 agriculteurs (sur une superficie totale de plus de 7 millions d’hectares) dans 17 pays, et xarvio SCOUTING est utilisé par plus de 4 millions d’agriculteurs et de consultants. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.xarvio.com ou l’un de nos canaux de médias sociaux.

À propos de Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ : RAVN) fournit des produits et des systèmes innovants, à forte valeur, aptes à résoudre des défis importants à travers le monde. Raven est un leader de l’agriculture de précision, des films spécialisés haute performance et des solutions aérospatiales et de défense ; le travail révolutionnaire de la société dans le domaine des systèmes autonomes ouvre de nouvelles possibilités dans des secteurs tels que l’agriculture, la défense nationale et la recherche scientifique. Depuis 1956, Raven conçoit, produit et fournit des solutions exceptionnelles auxquelles l’entreprise doit sa réputation en matière d’innovation, de qualité des produits, et de service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ravenind.com.

À propos de Raven Applied Technology

Depuis des décennies, Raven Applied Technology s’engage à maximiser l’efficacité opérationnelle grâce à sa technologie agricole innovante. La gamme de produits autonomes de la société est une extension de cet engagement. Des ordinateurs de terrain aux commandes de pulvérisateurs et de semoirs, en passant par les systèmes de guidage GPS, la technologie logistique et les solutions autonomes, Raven fournit des produits d’agriculture de précision, conçus pour permettre aux détaillants et aux producteurs agricoles de rester compétitifs et rentables dans l’avenir. Pour en savoir plus, consultez le site https://ravenprecision.com.

