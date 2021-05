A Kenneth Cole és a Zynga kategóriájában az első együttműködése révén a Pride hónap alkalmából különleges meglepetés várja a Rollic High Heels! elnevezésű hiper-casual mobiljátékának játékosait

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole és az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma bejelentették, hogy együttműködési megállapodást kötöttek, melynek alapján Kenneth Cole PRIDE 2021-es kollekciója a népszerű hiper-casual (alkalmi, széles közönséget célzó, mobileszközökön is egyszerűen játszható, intuitív játékok) mobiljátékban, a High Heels!-ben debütál. Az együttműködés eredményeként első alkalommal fognak szerepelni Kenneth Cole ikonikus, ún. „street-smart” stílusú (lezserül elegáns utcai viselet) kreációi egy mobiljátékban. Június első két hetében a játékosok játék közben felöltöztethetik avatárjukat a Kenneth Cole PRIDE 2021-es kollekciójába tartozó ruhákba és cipőkbe, ideértve a márka ikonikus KAM sportcipőit, “Being Different is What We Have in Common” (A másság az, ami egyforma bennünk) feliratú pólókat és egyéb kiegészítőket (például napszemüvegeket, órákat és nyakbaakasztó zsinórokat arcmaszkhoz), és büszkén végigvonulhatnak a virtuális kifutón.

A Kenneth Cole-nál hagyomány a közegészségügy és a szabadságjogok támogatása. A cégalapító és a márka az elmúlt mintegy 40 évben mindig is igyekezett az egyenlőség és a befogadás elvét követni és globális viszonylatban is terjeszteni. 2020-ban Kenneth Cole megalapította a The Mental Health Coalition (MHC) (Mentális egészség koalíció) elnevezésű szervezetet, amelynek küldetése a hasonlóan gondolkodó emberek összefogása annak érdekében, hogy közösségként küzdjenek a mentális betegségekben szenvedők megbélyegzése ellen, lehetővé téve az egyenlő hozzáférést a létfontosságú erőforrásokhoz és támogatást biztosítva mindenki számára. A kennethcole.com weboldalon megvásárolt minden egyes PRIDE termék után a nettó árbevétel meghatározott százaléka adományként a The Mental Health Coalitionhöz kerül. Az MHC büszkén kínálja fel a kifejezetten az LGBTQ+ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer/questioning [fura/kérdéses, a többségi társadalom által elfogadottól eltérő], +) közösségek számára kialakított eszközeit és erőforrásait, ideértve egy LGBTQ+ mentális egészséget tárgyaló útmutatót és a lehetőséget, hogy bárki kapcsolatba léphessen az MHC tagszervezeteivel támogatást kérve.

„Márkánk már mintegy 30 éve támogatja az LGBTQ+ közösség egyenlő jogainak biztosítását célzó erőfeszítéseket. Legújabb kezdeményezésünk keretében, a Pride elismeréseként, büszkén lépünk együttműködésre a cégünkkel azonos értékrenddel bíró Zynga-val annak érdekében, hogy rámutassunk az inklúzió és az elfogadás fontosságára” - nyilatkozta Kenneth Cole, a Kenneth Cole Productions, Inc. elnöke és kreatív igazgatója. „PRIDE termékeinket azzal a céllal mutatjuk be a High Heels! mobiljátékban, hogy emberek milliói számára biztosítsuk a Pride megünneplésének élményét, valamint hogy mindenkit arra emlékeztessünk, hogy „a másság az, ami egyforma bennünk”.

„A Zynga-nál mindannyian egyértelműen hiszünk abban, hogy az erőnk a sokszínűségünkben rejlik, és feladatunknak tekintjük a másságunk, a különbözőségünk megünneplését. Büszkék vagyunk arra, hogy szolidaritást vállalva az LGBTQ+ közösséggel együtt ünnepelhetjük a Pride hónapot” – jelentette ki Frank Gibeau, a Zynga vezérigazgatója. „Nagy örömünkre szolgál, hogy egy olyan nagy tiszteletnek örvendő, a határokat folyamatosan feszegető márkával működhetünk együtt, mint a Kenneth Cole, azzal a céllal, hogy a játékainkkal játszók körében növeljük az LGBTQ+ közösség elfogadását, és lehetővé tegyük játékosaink számára, hogy megmutassák másságukat, bátorságukat és stílusukat a High Heels!-ben; összefoglalva: a Zynga és a Kenneth Cole tökéletes páros.”

A Zynga egyik leányvállalata, a Rollic által készített High Heels! mobiljátékot ez idáig több mint 60 millió alkalommal töltötték le, és szerte a világon lelkes fogadtatásban részesült. A játék során a játékosoknak egyre nagyobb kihívást jelentő kifutókon kell végigmenniük magas sarkú cipőben, amelynek sarka is minden sikeresen teljesített szint után magasabb lesz. A jutalmak is egyre értékesebbek lesznek, ahogy a játékosok részt vesznek a világ különböző világvárosaiban (ideértve Londont, Pekinget, Párizst és New Yorkot) megrendezett divatbemutatókon. A jó teljesítményért a játékosok jutalma az, hogy újabb és újabb öltözékekkel, divatcikkekkel, frizurával és cipőkkel szabhatják testre, tehetik egyedivé, különlegessé avatárjukat.

A High Heels! ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről. A Kenneth Cole PRIDE termékek megvásárolhatók a KennethCole.com weboldalon. A 2021 PRIDE kapszulakollekcióba a következők tartoznak:

Szivárványszínű csíkkal díszített KAM sportcipő

Szivárványszínű „Being Different is What We Have in Common” feliratú póló

Szivárványszínű nyakbaakasztó zsinór arcmaszkhoz

Napszemüvegek

Karóra

A szerkesztő megjegyzése:

A kollekció fényképei és a High Heels! legfontosabb képanyagai a következő internetes címen tölthetők le:

https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

Amit a Zynga Inc.-ről tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását szerte a világon. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com), vagy kövesse a Zynga-t a Twitter-en, az Instagram-on vagy a Facebook-on, illetve kísérje figyelemmel a vállalat blogját: Zynga blog.

Amit a Kenneth Cole Productions, Inc.-ről tudni kell…

Kenneth Cole amerikai divattervező, társadalmi aktivista és jövőbe látó vezető, aki hisz abban, hogy az üzleti tevékenység és a jótékonyság összefüggenek. Globális vállalata, a Kenneth Cole Productions tevékeny városi életstílushoz illő, modern, funkcionális és sokoldalú lábbeliket, ruházatot és kiegészítőket gyárt Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole és Unlisted márkanév alatt, továbbá Gentle Souls márkanevű lábbeliket. A vállalat számos termékét licenc alapján harmadik felek állítják elő és forgalmazzák, ideértve férfi és női ruhákat, illatszereket, karórákat, ékszereket, szemüvegeket és rengeteg egyéb kiegészítő kategóriát (mint például gyermekcipőket). A vállalat termékeit áruházakban, márkás termékeket forgalmazó szaküzletekben, a vállalat saját kiskereskedelmi üzleteiben, illetve e-kereskedelmi weboldalán keresztül értékesíti.

Több mint 35 évvel ezelőtt Kenneth Cole lelkesedésének, kitartásának és egyedi márkájának köszönhetően egy olyan céget hozott létre, amely valódi befolyást gyakorol az emberek ruházkodására, és ugyanakkor segíti a támogatásra szoruló közösségeket. Kenneth Cole megtette azt, amit mások nem, és kimondta azt, amit mások nem. Ma a The Kenneth Cole Alapítvány (The Kenneth Cole Foundation) továbbra is elkötelezetten segíti a szükséget szenvedő közösségeket a közegészségügy és az emberi szabadságjogok támogatása révén.

Amit a Rollic-ról tudni kell…

A 2018 decemberében alapított Rollic egy isztambuli székhelyű játékfejlesztő és -kiadó vállalat, amelynek fő tevékenységi körét az iOs-os és Androidos eszközökön ingyenesen játszható hiper-casual játékok fejlesztése és kiadása képezi. A Rollic által kiadott játékok közé tartoznak a következők: Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty és Wheel Smash. A Rollic elkötelezett a széles közönségrétegek által kedvelt, globális játékok fejlesztése iránt, mely tevékenysége során prioritásként kezeli a mobiljáték-ágazat virágzó fejlesztői ökoszisztémájának kiépítését. A Rollic-ot 2020 októberében felvásárolta az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, a Zynga. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.rollicgames.com) vagy kövesse a Rollic-ot a Facebook-on, a LinkedIn-en, az Instagram-on vagy aTwitter-en, illetve kísérje figyelemmel a vállalat blogját: Rollic blog.

Előremutató állítások

