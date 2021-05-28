益博睿與微軟合作，協助全球企業在資料驅動的世界中蓬勃發展

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--益博睿(Experian)今天宣佈與微軟建立新的合作夥伴關係，將協助全球組織機構利用其資料做出更明智的決策，並為客戶帶來更優異的成果。

此次合作將為更多希望改善資料品質的組織提供支援，使他們能夠更有效地利用資料，並將資料轉變為可執行的見解。

各組織現在可透過微軟的AppSource和Azure Marketplace（線上應用程式商店，提供經過認證的雲端商業解決方案的訂製目錄）快速、高效、輕鬆地取得多款來自益博睿的資料解決方案。

新冠疫情的爆發和數位轉型專案的不斷加速，進一步凸顯出雲端託管解決方案的重要性，也促成了雙方的合作。

全球企業用戶可透過Microsoft Azure和Microsoft AppSource市場取得益博睿的Aperture Data Studio，以及該公司的即時地址、電子郵件和電話驗證API。

Aperture Data Studio已在Azure Marketplace上線，讓Microsoft Azure的新老客戶能夠以BYOL（自帶許可證）模式使用該產品。同時，益博睿的即時驗證API還能夠無縫整合到微軟的商業應用程式套件中，以協助客戶加強管理進入其組織的客戶聯絡資料。

英國的金融服務提供者也將能夠利用開放資料的最新創新技術，協助客戶成功管理自己的資金。此可透過Microsoft Azure提供。

益博睿的開放資料平臺每月支援超過1.8億次API請求，目前已有200多家組織使用該平臺。公司的技術可供信用卡和汽車金融提供商、租賃房產仲介、抵押貸款機構和遊戲公司使用，以加強評估其客戶能否負擔得起所推出的服務。

益博睿全球資料品質事業部董事總經理Andrew Abraham表示：「擁有正確、完整、有效和管理良好的資料，對企業為客戶帶來更好的成果至關重要。益博睿產品套件的發佈為企業提供了獲取解決方案的機會，這些解決方案可以真正協助他們達成目標，並釋放資料帶來的眾多機會。」

微軟公司Microsoft Azure平臺總經理Jake Zaborowski表示：「我們熱忱歡迎益博睿加入Microsoft Azure Marketplace，雙方的合作可為我們的合作夥伴提供觸及全球雲端客戶的絕佳機會。Azure Marketplace提供來自全球值得信賴的合作夥伴的世界一流品質體驗，其經過測試的解決方案可與Azure無縫配合。」

Azure市場是微軟全球客戶發現、評估並索取更多認證解決方案相關資訊的必要平臺。益博睿產品在這些平臺上線之後，可確保公司的資料解決方案無縫融入微軟商業應用程式生態系統，並進一步鞏固其為微軟金牌合作夥伴的地位。

關於益博睿

益博睿是世界首屈一指的全球資訊服務公司。在人生的重要時刻——從購屋買車到培養孩子上大學，再到與新客戶建立關係以發展業務——我們讓消費者和客戶能夠放心地管理他們的資料。

我們協助個人掌控財務並獲得金融服務，協助企業做出更明智的決策並蓬勃發展，幫助貸款人更負責任地放款，協助組織防止身份詐騙和犯罪。

我們擁有1.78萬名員工，業務遍及44個國家。每一天，我們都投資於新科技、人才和創新，以協助所有客戶充分利用每一個機會。我們在倫敦證券交易所(EXPN)上市，並且是富時100 (FTSE 100)指數成分股。

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