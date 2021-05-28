益博睿与微软合作，助力全球企业在数据驱动的世界中蓬勃发展

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--益博睿(Experian)今天宣布与微软建立新的伙伴关系，将帮助全球组织机构利用其数据做出更明智的决策，并为客户带来更优异的成果。

此次合作将为更多希望提高数据质量的组织提供支持，使他们能够更有效地利用数据，并将数据转化为可执行的见解。

各组织现在可通过微软的AppSource和Azure Marketplace（在线应用商店，提供经过认证的、基于云的商业解决方案的定制目录）快速、高效、轻松地访问多款来自益博睿的数据解决方案。

新冠疫情的爆发和数字化转型项目的不断加速，进一步凸显出云托管解决方案的重要性，也促成了双方的合作。

全球企业用户可通过Microsoft Azure和Microsoft AppSource市场访问益博睿的Aperture Data Studio，以及该公司的实时地址、电子邮件和电话验证API。

Aperture Data Studio已在Azure Marketplace上线，让Microsoft Azure的新老客户能够以BYOL（自带许可证）模式使用该产品。同时，益博睿的实时验证API还能够无缝整合到微软的商业应用套件中，以帮助客户更好地管理进入其组织的客户联系数据。

英国的金融服务提供商也将能够利用开放数据的最新创新技术，帮助客户成功管理自己的资金。这一点可通过Microsoft Azure实现。

益博睿的开放数据平台每月支持超过1.8亿次API请求，目前已有200多家组织在使用该平台。公司的技术可供信用卡和汽车金融提供商、租赁房产中介、抵押贷款机构和游戏公司使用，以更好地评估其客户能否负担得起所推出的服务。

益博睿全球数据质量事业部董事总经理Andrew Abraham表示：“ 拥有准确、完整、有效和管理良好的数据，对企业为客户带来更好的成果至关重要。益博睿产品套件的发布为企业提供了获取解决方案的机会，这些解决方案可以真正帮助他们实现目标，并释放数据带来的众多机会。”

微软公司Microsoft Azure平台总经理Jake Zaborowski表示：“ 我们热忱欢迎益博睿加入Microsoft Azure Marketplace，双方的合作为我们的合作伙伴提供了触及全球云客户的绝佳机会。Azure Marketplace提供来自全球值得信赖的合作伙伴的世界一流质量体验，其经过测试的解决方案可与Azure无缝配合。”

Azure市场是微软全球客户发现、评估并请求获取更多与认证解决方案有关信息的必要平台。益博睿产品在这些平台上线之后，可确保公司的数据解决方案无缝融入微软商业应用生态系统，并进一步巩固其作为微软金牌合作伙伴的地位。

关于益博睿

益博睿是一家世界领先的全球信息服务公司。在人生的重要时刻——从买房买车到培养孩子上大学，再到通过与新客户建立联系来发展业务——我们让消费者和客户能够放心地管理他们的数据。

我们帮助个人进行财务控制并获得金融服务，帮助企业做出更明智的决策并蓬勃发展，帮助贷款人更负责任地进行贷款，帮助组织防止身份欺诈和犯罪。

我们拥有1.78万名员工，业务遍及44个国家。每一天，我们都会投资于新技术、人才和创新，以帮助所有客户最大限度地利用每一个机会。我们在伦敦证券交易所(EXPN)上市，是富时100 (FTSE 100)指数成分股。

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