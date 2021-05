Kenneth Cole i Zynga wprowadzają pierwsze tego rodzaju partnerstwo na rzecz Miesiąca Dumy do gry typu hyper-casual High Heels! od Rollic

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole i Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w dziedzinie interaktywnej rozrywki, ogłosili dzisiaj nawiązanie partnerstwa w sprawie debiutu kolekcji PRIDE 2021 autorstwa Kennetha Cole’a w popularnej grze typu hyper-casual High Heels! Współpraca ta jest pierwszą okazją do umieszczenia kultowego stylu eleganckiej mody ulicznej stworzonego przez Kennetha Cole’a w grze mobilnej. Przez pierwsze dwa tygodnie czerwca, gracze będą mogli przystąpić do rozgrywki z dumą, przygotowując swoim postaciom stylizację i przechodząc się po wirtualnym wybiegu w produktach z kolekcji PRIDE 2021 Kennetha Cole’a, w tym w kultowych sneakersach KAM, koszulce, która z dumą ogłasza, że „Odmienność jest naszą cechą wspólną” („Being differenct is what we have in common”) i innych akcesoriach, jak okulary przeciwsłoneczne, zegarki i smycze na maseczki.

Marka Kenneth Cole może poszczycić się bogatą historią wsparcia zdrowia publicznego i wolności obywatelskich. Od niemal 40 lat projektant i jego marka pielęgnowali i starali się zachowywać globalną kulturę sprawiedliwości i braku dyskryminacji. W 2020 r. Kenneth Cole założył Koalicję na rzecz Zdrowia Psychicznego, której misją jest budowanie społeczności podzielającej ideę wspólnej pracy ukierunkowanej na wyeliminowanie stygmatyzacji chorób psychicznych, umożliwiając sprawiedliwy dostęp do istotnych zasobów i wsparcia dla wszystkich. Część zysków netto ze sprzedaży każdego produktu z kolekcji PRIDE za pośrednictwem strony kennethcole.com zostanie przekazana na koalicję na rzec Zdrowia Psychicznego (Mental Health Coalition). MHC z dumą udostępnia zasoby przeznaczone dla społeczności LGBTQ+, w tym przewodnik zdrowia psychicznego LGBTQ+ i możliwość skontaktowania się z organizacjami członkowskimi w celu uzyskania wsparcia.

„Jako marka, wspieramy równe prawa dla członków społeczności LGBTQ+ od blisko trzydziestu lat. W ramach najnowszej inicjatywy, kładąc nacisk na dumę, mamy zaszczyt współpracować z firmą Zynga, której bliskie są te same wartości, w celu jeszcze dobitniejszego podkreślenia wagi włączenia i akceptacji - powiedział Kenneth Cole, przewodniczący i dyrektor generalny Kenneth Cole Productions, Inc. - Umieszczamy nasze produkty z kolekcji PRIDE w grze High Heels!, pozwalając milionom ludzi na doświadczenie celebracji dumy i przypominając, że >>odmienność jest naszą cechą wspólną<<”.

„W Zynga jednomyślnie uważamy, że różnorodność jest źródłem naszej siły i celebrowanie różnic pomiędzy ludźmi jest naszym powołaniem. Z dumą wyrażamy solidarność ze społecznością LGBTQ+ poprzez dołączenie do wydarzeń w ramach Miesiąca Dumy - powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny Zynga. - Cieszymy się na partnerstwo z tak szanowaną i przesuwającą granice marką, jaką jest Kenneth Cole w celu zwiększenia reprezentacji różnych środowisk w naszych grach i upodmiotowienia graczy, którzy chcą pokazać swoją dumę, ducha i styl w grze High Heels! - wszystko doskonale do siebie pasuje”!

Gra stworzona przez Rollic, podmiot zależny firmy Zynga została pobrana ponad 60 milionów razy i cieszy się entuzjastycznym odbiorem graczy na całym świecie. Gra polega na przedzieraniu się przez wybieg w butach na wysokich obcasach, który z każdym ukończonym poziomem staję się coraz bardziej wymagający i stromy. Stawki rosną, a gracze zdobywają kolejne poziomy uczestnicząc w cyklu międzynarodowych pokazów mody w takich miastach jak Londyn, Pekin, Paryż czy Nowy Jork. Zdobywając dostępu do nowych elementów personalizacji w miarę postępów w grze, gracze mogą zmieniać swoją postać dodając nową odzież, modne elementy, fryzury, czy obuwie.

Gra High Heels! jest dostępna do bezpłatnego pobrania w App Store i Google Play. Produkty z kolekcji Kenneth Cole PRIDE dostępne są na stronie KennethCole.com. Kapsuła kolekcji 2021 PRIDE zawiera:

Sneakersy KAM z tęczowym paskiem

T-Shirt z tęczowym nadrukiem „Being Different is What We Have in Common” („Odmienność jest naszą cechą wspólną”)

Tęczowe smycze na maski

Okulary przeciwsłoneczne

Zegarek

Uwagi od wydawcy

Fotografie kolekcji i innych kluczowych elementów graficznych z gry High Heels! dostępne są tutaj:

https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com, na profilach Zynga w serwisach Twitter, Instagram, Facebook lub na Blogu Zyngi.

Kenneth Cole Productions Inc.

Kenneth Cole jest amerykańskim projektantem, aktywistą społecznym i wizjonerem, który uważa, że biznes i filantropię łączy wiele zależności. Jego międzynarodowa firma, Kenneth Cole Productions, oferuje nowoczesne, funkcjonalne i różnorodne obuwie, ubrania i akcesoria towarzyszące inspirującemu miejskiemu życiu, dostępne pod markami Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole i Unlisted, jak również obuwie marki Gentle Souls. Spółka również udzieliła szereg licencji na produkcję odzieży męskiej i damskiej, zapachów, zegarków, biżuterii, okularów i kilku innych kategorii akcesoriów, w tym obuwia dziecięcego. Dystrybucja produktów firmy odbywa się za pośrednictwem domów towarowych, dobrych sklepów specjalistycznych, firmowych sklepów detalicznych i strony internetowej.

Ponad 35 lat temu Kenneth Cole wykorzystał swoją pasję i jedyną w swoim rodzaju platformę marki do wprowadzenia znaczących zmian w garderobie ludzi i społeczności w potrzebie. Robił to, czego nie zrobiliby inni, i mówił to, czego nie powiedzieliby inni. Dzisiaj Kenneth Coal Foundation pozostaje wierna pomocy potrzebującym społecznościom poprzez wspieranie zdrowia publicznego i wolności obywatelskich.

Rollic

Założona w grudniu 2018 r. firma Rollic z siedzibą w Stambule zajmuje się programowaniem i publikacją gier, koncentrując się na bezpłatnych grach typy hyper-casual na systemy iOS i Android. Gry autorstwa deweloperów Rollic obejmują Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty i Wheel Smash. Rollic z zaangażowaniem produkuje tytuły, które są atrakcyjne dla ludzi na całym świecie, jednocześnie budując tętniący życiem ekosystem deweloperów w branży gamingowej. Firma Rollic została przejęta przez spółkę Zynga, globalnego lidera w dziedzinie interaktywnej rozrywki. Więcej informacji na stronie www.rollicgames.com, na profilach Rollic w serwisach Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter lub na blogu Rollic.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące odnoszące się m.in. do wydarzeń i elementów gry High Heels! W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa „perspektywa”, „przewidywany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „spodziewa”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla nas w dniu ich formułowania. Nie mamy obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w naszych publicznych wnioskach składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami http://investor.zynga.com lub na stronie SEC pod adresem www.sec.gov.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.