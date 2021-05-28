Nexa3D与伟仕佳杰合作，为中国市场带来供应链数字化服务

加州文图拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着中国制造业在整个产品生命周期中采用数字制造技术，该行业在经济和技术方面继续获得显著增长。Qun Zhang曾在HP 3D Printing、Stratasys Inc、3D Systems和Z Corp.等多家公司担任高管职务，拥有丰富的行业经验，这也是对他的战略性任命的原因所在。履新之后，Qun Zhang将与中国区客户密切合作，推进Nexa3D在中国的市场推广和商业模式战略，并通过具有创新性和成本效益的解决方案来满足市场需求。

伟仕佳杰是Nexa3D在中国市场的新合作伙伴，也是亚太区最大的IT产品分销商和服务提供商。该公司于2002年在香港主板上市，并于2019年入选深港通。其业务覆盖九个国家，即中国、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸和老挝。公司旗下拥有87个分支机构，为5万多家合作伙伴提供服务，是惠普、IBM、戴尔和苹果等300多个IT和打印品牌的领先合作伙伴。公司拥有一个物流基地、三个物流中心、四个配送中心、20多个网点和超过20万平方米的仓储区域。

Nexa3D联合创始人兼首席执行官Avi Reichental解释道：“伟仕佳杰是无可争议的市场领导者，也是一家充满活力的企业，在亚太市场拥有丰富的数字技术经验。我们双方将携手合作，突破地理和技术上的障碍，向中国市场提供优异的增材制造聚合物。”

伟仕佳杰机器和周边产品业务集团副总裁陈涛表示：“随着中国市场的不断扩大，我们必须帮助制造商实现对供应链的更多控制。在生产力、质量和成本的平衡方面，没有其他任何增材制造解决方案能达到与Nexa3D解决方案相同的水平，也没有其他任何技术可以打造相同水平的供应链韧性和可持续性。”

Nexa3D制造的超高速工业级聚合物3D打印机可将生产力提高20倍，同时将成本降低多达85%。Nexa3D已在全球范围内建立了令人印象深刻的分销商网络。世界各地的制造商将很快能够实现对供应链的更多控制，并从中受益。如需了解关于Nexa3D及其产品的更多信息，请访问https://nexa3d.com/，在Facebook上点赞，或者在Instagram、Twitter和LinkedIn上关注我们。

关于伟仕佳杰

伟仕佳杰(VSTECS, 00856.HK)是亚太区领先的IT产品渠道开发和技术解决方案集成服务提供商。公司是惠普、IBM、戴尔和苹果等300多家IT和打印品牌的领先合作伙伴。伟仕佳杰于2002年在香港主板上市（股票代码：856.HK），并于2019年入选深港通。公司在九个国家开展业务，包括中国、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、柬埔寨、缅甸和老挝，在亚太区拥有87个分支机构，为超过5万家合作伙伴提供服务。

关于Nexa3D

Nexa3D致力于以可持续的方式对全球供应链进行数字化。该公司为专业人士和各种规模的企业提供价格实惠的超快工业级聚合物3D打印机。Nexa3D的光塑打印机采用其专有的润滑油子层光固化(LSP)技术，其热塑打印机采用量子激光烧结(QLS)技术，两者将打印效率提高了约20倍。公司与世界一流的材料供应商建立了伙伴关系，可为大规模生产而定制，充分释放了功能性聚合物的潜力。Nexa3D的NexaX专有软件平台通过工艺相互作用算法优化了整个生产周期，旨在保证零件性能良好和生产的一致性，同时降低材料用量和浪费，从而减少能源使用和碳足迹。

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