Relive选择Esri的ArcGIS平台来加速开发

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球位置数据领导者Esri今天宣布，Relive成为Esri的新平台即服务(PaaS) ArcGIS平台(ArcGIS Platform)的新用户，该公司开发了一款应用程序，通过让用户回顾户外冒险和旅行来记录旅途时刻。

这一举措进一步迎合这家位于荷兰的初创企业的需求。Relive可以购买所需要的Esri的World Imagery和World Elevation服务来构建和支持自身的应用程序，并使用ArcGIS API for JavaScript提供其他功能。随着用户群的指数级增长，Relive还可以在Esri的支持下继续扩大规模。

Relive联合创始人兼首席运营官Joris Van Kruijssen表示：“我们很高兴与Esri合作，继续为我们的用户提供世界一流的户外应用程序。作为一家专注于创新的技术初创公司，能够开发并结合不同的技术来提供完美的用户体验是我们成功的关键。ArcGIS平台完全符合这一点，而且Esri对我们的独特使用案例给予了极大的支持。”

2016年，在朋友们去西班牙参加骑行之旅后，Van Kruijssen与Lex Daniels及Yousef El-Dardiry一起推出了一款适用于苹果(Apple)和安卓(Android)手机的应用Relive。现有的应用程序虽然能追踪行程，但只记录了距离和健康等临床指标，三人希望能有一款能让自己轻松讲述故事的应用程序，以便与朋友和家人分享。

Relive的几位创建者希望在构建应用程序基础架构时保持早期的技术投入，在公司的发展过程中为每一种需求选择合适的解决方案，而不是签订由某一方提供某些工具的限制性许可协议。这家初创公司已经与首选供应商合作以满足其他需求，并且拥有了第三方API，但需要高质量的地图和世界地形图来描绘其用户在全球任何地点的路径，该公司最终选择了Esri功能丰富的地理图像。

在该应用程序中，一个动画视频会显示一条移动的线，这条线能够跟踪某人在3D呈现的街道和山脉中的路线，标记时间和距离以及沿途拍照的任何停靠点，并像放度假照片幻灯片一样显示图像。目前，有超过1,000万人在使用Relive，这家公司领导人的目标是在未来几年让这一数字增加到1亿。

如需了解有关Esri的ArcGIS平台的更多信息，请访问go.esri.com/Platform-Learn-More。

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