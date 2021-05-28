Relive選擇Esri的ArcGIS平臺來加速開發

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球位置資料領導者Esri今天宣布，Relive成為Esri的新平臺即服務(PaaS) ArcGIS平臺(ArcGIS Platform)的新用戶，該公司開發了一款應用程式，透過讓使用者回顧戶外冒險和旅行來記錄旅途時刻。

這項措施進一步迎合這家位於荷蘭的新創企業的需求。Relive可以購買所需要的Esri的World Imagery和World Elevation服務來建置和支援自身的應用程式，並使用ArcGIS API for JavaScript提供其他功能。隨著用戶群的指數級增長，Relive還可以在Esri的支援下繼續擴大規模。

Relive共同創辦人兼營運長Joris Van Kruijssen表示：「我們很高興與Esri合作，繼續為我們的用戶提供世界一流的戶外應用程式。作為一家專注於創新的技術新創公司，能夠開發並結合不同的技術來提供完美的用戶體驗是我們成功的關鍵。ArcGIS平臺完全符合這一點，而且Esri對我們的獨特使用案例給予了極大的支援。」

2016年，在朋友們去西班牙參加騎自行車之旅後，Van Kruijssen與Lex Daniels及Yousef El-Dardiry一起推出了一款適用於Apple和Android手機的應用程式Relive。現有的應用程式雖然能追蹤行程，但只記錄了距離和健康等臨床指標，三人希望能有一款能讓自己輕鬆講述故事的應用程式，以便與朋友和家人分享。

Relive的幾位創立者希望在建置應用程式基礎架構時保持早期的技術投入，在公司的發展過程中為每一種需求選擇合適的解決方案，而不是簽訂由某一方提供某些工具的限制性授權合約。這家新創公司已經與首選供應商合作以滿足其他需求，並且擁有了協力廠商API，但需要高品質的地圖和世界地形圖來描繪其用戶在全球任何地點的路徑，該公司最終選擇了Esri功能豐富的地理圖像。

在該應用程式中，一個動畫視訊會顯示一條移動的線，這條線能夠追蹤某人在3D呈現的街道和山脈中的路線，標記時間和距離以及沿途拍照的任何停靠點，並像放度假照片幻燈片一樣顯示圖像。目前，有超過1,000萬人在使用Relive，這家公司領導人的目標是在未來幾年讓這一數字增加到1億。

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關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍布六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計極具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站：esri.com。

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