Diligent ajoute de nouveaux partenaires à son initiative Modern Leadership en vue de promouvoir l’équité au sein des postes de leadership en Europe

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent Corporation, le premier fournisseur en SaaS de gouvernance, de risque et de conformité, a annoncé aujourd’hui l’addition de quatre nouveaux partenaires, basés en Espagne – Esade Center for Corporate Governance, Fundación Woman Forward, Instituto de Gobernanza Empresarial et WomenCEO – à son initiative croissante Modern Leadership, créée pour augmenter la diversité de la représentation au niveau des directions générales et des conseils d’administration au sein des sociétés mondiales.

Ces organisations s’engagent à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance de l’entreprise, y compris la croissance de la diversité et de l’inclusion. Selon une étude réalisée par Diligent Institute, les hommes occupent actuellement environ trois fois plus de postes de leadership que les femmes. L’initiative Modern Leadership a pour mission d’améliorer ce chiffre, aider les entreprises à mesurer et à rendre compte de la diversité comme faisant partie de leur stratégie environnementale, sociale et de gouvernance.

« Le Center for Corporate Governance d’Esade est profondément passionné du rôle que les femmes jouent pour assurer la prospérité et la croissance de l’entreprise », a déclaré Mario Lara, Directeur d’Esade Madrid et du Center for Corporate Governance. « Le progrès en matière de l’égalité au niveau des directions générales et des conseils d’administration n’a pas encore atteint le taux qu’il devrait, raison pour laquelle des initiatives mondiales comme Modern Leadership de Diligent sont vitales afin de changer le paysage et la trajectoire des femmes leaders. »

Les nouvelles organisations espagnoles participant à l’initiative Modern Leadership sont les suivantes :

Esade Center for Corporate Governance - Le Center for Corporate Governance conjointement avec l’Esade Alumni Club of Directors entend devenir un centre de référence leader dans le domaine de la gouvernance des entreprises en Espagne. Le réseau d’anciens administrateurs Esade est le plus grand en Europe et l’un des plus vastes dans le monde, et comprend 60 000 membres à travers 118 pays.

Fundación Woman Forward - La fondation est une institution à but non-lucratif qui a pour mission la promotion des femmes, l’égalité du genre et la diversité, et cela par le biais de la formation et de la recherche. Woman Forward encourage et aide à renforcer le rôle des femmes dans l’entreprise.

Instituto de Gobernanza Empresarial - L’Institut de la gouvernance des entreprises propose des opportunités de formation et de réseautage, et publie des études afin de promouvoir la culture entrepreneuriale favorisant la gouvernance de l’entreprise.

WomenCEO - WomenCEO a pour objectif de rendre les femmes visibles au sein des conseils d’administration tout en soulignant la nécessité qu’elles soient inclues dans les sphères économique et sociale. L’organisation pense que les femmes ont de l’influence, aussi bien au sein des conseils d’administration et que des directions générales des entreprises et institutions.

« Fermer l’écart entre les hommes et les femmes au niveau du leadership est un défi mondial que nous pouvons lever grâce à la coordination internationale », a déclaré Brian Stafford, PDG de Diligent. « C’est pourquoi il est important d’élargir l’initiative Modern Leadership de Diligent à ces organisations et à d’autres. Ensemble, nous pourrons utiliser nos réseaux pour identifier, présenter et pourvoir des postes de leadership en faveur de diverses candidates dans la région et au-delà. »

Diligent s’engage à propulser la diversité en adoptant des changements au niveau du conseil d’administration. Pour en savoir plus sur l’initiative Modern Leadership de Diligent, veuillez visiter https://diligentmodernleadership.com.

À propos de Diligent Corporation

Diligent est le plus grand fournisseur en SaaS de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), au service de plus d'un million d'utilisateurs appartenant à plus de 25 000 entreprises dans le monde entier. Notre plateforme GRC moderne garantit aux conseils d'administration, aux cadres et aux autres dirigeants une vision globale et intégrée de l'audit, des risques, de la sécurité de l’information, de l'éthique et de la conformité dans toute l'entreprise.

Diligent apporte technologie, connaissances et confiance aux dirigeants de sorte qu’ils puissent développer des entreprises plus performantes, équitables et prospères. Nous permettons à 79 % des entreprises du classement Fortune 500, à 90 % de celles du FTSE 100 et à 83 % de celles de l'ASX 200 d'améliorer leurs résultats, de s’adapter aux attentes des parties prenantes et de créer un impact positif durable sur le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.diligent.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.