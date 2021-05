NuriFlex Inc. et LINE Plus Corporation signent un PA portant sur des projets de Monnaie digitale de banque centrale (« MDBC »)

BELLEVUE, État de Washington--(BUSINESS WIRE)--NuriFlex Inc. (« NuriFlex ») a annoncé avoir signé un protocole d’accord (« PA ») avec LINE Plus Corporation (« LINE »), les deux entreprises souhaitant collaborer dans le cadre d’une plateforme de Monnaie digitale de banque centrale (« MDBC ») dans plusieurs régions, y compris, sans toutefois s’y limiter, les Caraïbes, l’Amérique du Sud et l’Afrique.

Parmi les spécialités d’affaires de NuriFlex figurent la conception et le développement de plateformes basées sur la blockchain, et destinées à offrir des paiements numériques et d’autres services à plusieurs secteurs. NuriFlex participe actuellement en tant que partenaire technique principal dans le cadre du système national de couverture de santé, au Cameroun, baptisé l’UHC Project, et mène plusieurs discussions avec d’autres partenaires en Afrique afin de lancer d’autres services basés sur les technologies blockchain.

Depuis 20 ans, NuriFlex Group se focalise sur le développement d’une plateforme logicielle capable de traiter un large volume de données, qu’elle a mise en œuvre auprès de plusieurs entreprises mondiales de services publics. En combinant ces expériences avec la technologie blockchain, NuriFlex entend travailler aux côtés d’un partenaire mondial très réputé, LINE Plus Corporation, sur des projets mondiaux de MDBC nécessitant une plateforme apte à gérer de vastes volumes de données.

LINE Plus Corporation, filiale coréenne de LINE Corporation qui gère le développement commercial mondial de LINE, procède à des activités de recherche, de développement et d’exploitation autour de services liés à la blockchain, notamment d’une plateforme blockchain de MDBC dotée d’une équipe technique spécialisée. En s’appuyant sur la technologie blockchain de LINE et l’expérience acquise dans la participation à des projets de MDBC, LINE entend fournir une plateforme de blockchain parfaitement adaptée à chaque projet de MDBC.

« Nous sommes ravis de notre partenariat et de notre collaboration avec LINE dans le cadre des projets de MDBC. L’expérience en technologie blockchain et les capacités de développement commercial qu’apportent NuriFlex et LINE constitueront un formidable avantage pour tirer parti avec succès des opportunités commerciales liées à la MDBC », a déclaré Elizabeth Park, présidente-directrice générale de NuriFlex Inc.

« Forts de l’expérience commerciale de NuriFlex dans la région, ajoutée à la technologie blockchain de LINE, nous espérons mettre l’innovation financière à disposition des Caraïbes, de l’Amérique du Sud et de l’Afrique, grâce à une plateforme blockchain de MDBC », a commenté pour sa part Hongkyu Lee, responsable du Laboratoire blockchain, chez LINE Plus Corporation.

À propos de NuriFlex Inc.

NuriFlex Inc. est une société de transformation numérique qui fournit des solutions convergentes destinées à lutter contre la faible efficience et améliorer les rendements des transactions dans de nombreux secteurs. NuriFlex Inc. offre des produits et services à la fois robustes et fiables, qui s’appuient sur ses principales technologies de télécommunications et de blockchain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuriflex.com.

À propos de LINE Plus Corporation

LINE Plus Corporation a été créée en mars 2013 en Corée du Sud, en tant que filiale de LINE Corporation. L’entreprise soutient le développement commercial mondial de LINE, grâce à la collaboration de programmeurs, concepteurs, spécialistes du marketing, employés en charge des ventes, et responsables des RP, issus du monde entier.

