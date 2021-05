LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Experian heeft vandaag een nieuw partnerschap met Microsoft aangekondigd dat organisaties wereldwijd zal helpen beter geïnformeerde, intelligente beslissingen te nemen met hun gegevens en betere resultaten te leveren voor hun klanten.

Het partnerschap zal meer organisaties ondersteunen die de kwaliteit van hun gegevens willen verbeteren, waardoor ze deze effectiever kunnen gebruiken en omzetten in bruikbare inzichten.

Organisaties hebben nu snelle, efficiënte en gemakkelijke toegang tot een reeks aan Experian-gegevensoplossingen via AppSource en Azure Marketplace van Microsoft – de online toepassingswinkels die een op maat gemaakte catalogus van gecertificeerde, cloudgebaseerde bedrijfsoplossingen bieden.

