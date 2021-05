AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Berkley International Fianzas México S.A.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “aa-” (Superior) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Berkley International Fianzas México S.A. (BFM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

BFM es un miembro de W. R. Berkley Insurance Group (Grupo Berkley), el cual, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de BFM, reflejan el respaldo sustancial del Grupo Berkley a través de su contrato de reaseguro con Berkley Insurance Company, así como la integración de sus operaciones con las de su casa matriz, W. R. Berkley Corporation (W. R. Berkley), en términos de suscripción, ERM y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones está la incertidumbre inherente de una compañía de creación reciente con respecto a la implementación del plan de negocios, acentuada por los desafíos resultantes del debilitamiento de la economía mexicana por la pandemia del COVID-19.

BFM se fundó en noviembre de 2016, y es la subsidiaria mexicana de fianzas de W. R. Berkley. La compañía recibió la aprobación regulatoria para sus operaciones en junio de 2017 y emitió su primera póliza en ese mismo mes. La compañía apunta a desarrollar una presencia regional en el noroeste de México a través de una combinación predominante de fianzas administrativas y una porción menor de productos judiciales y de crédito, respaldada fuertemente por un contrato integral de reaseguro con su compañía matriz.

La capitalización ajustada por riesgos de BFM se deriva de su fuerte posición de capital, la cual favorece el crecimiento de prima durante sus primeros años de operación, lo que se ve reforzado aún más por el amplio contrato de reaseguro proporcionado por su matriz. Además, AM Best reconoce el compromiso de W. R. Berkley con sus subsidiarias al proporcionar capital fungible adicional a la operación mexicana.

BFM ha sido capaz de incrementar su volumen de negocios durante los últimos cuatro años. A pesar de los varios desafíos que planteó la pandemia del COVID-19 para el segmento de fianzas de México durante 2020, BFM pudo superar su crecimiento de primas de 2019 al enfocarse en el sector privado del negocio. El experimentado equipo de suscripción de BFM espera que sus capacidades de suscripción continúen proporcionando recursos para que la compañía continúe desarrollando su base de negocios.

Si se tomaran acciones positivas de calificación en las principales subsidiarias operativas del Grupo Berkley debido a mejores métricas del balance, incluyendo una mejora en el apalancamiento financiero, así como mejores tendencias en el desarrollo de reservas para ciertas líneas de negocio, las calificaciones de BFM se moverían en conjunto. De la misma manera, si hubiera acciones negativas de calificación para el Grupo Berkley, como resultado de volatilidad en el mercado de capitales que lleve a una caída significativa en el capital y que evite que la organización mantenga los niveles esperados de capital ajustado por riesgos, las calificaciones de BFM podrían reflejar esas mismas acciones. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación en las operaciones de seguros como resultado de un deterioro sostenido en sus resultados operativos o de suscripción, impulsados ya sea por los resultados de accidentes del año actual o por el desarrollo adverso de las reservas de pérdida de años anteriores. Si la posición financiera de la compañía matriz se debilita, requiriendo el retiro de capital de varias compañías aseguradoras del grupo o aumentos en el apalancamiento financiero que lleven a una disminución en la cobertura de intereses de la compañía tenedora que ya no respalde el nivel actual de las calificaciones, se podrían realizar acciones negativas de calificación en el Grupo Berkley y las calificaciones de BFM reflejarían esas acciones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.