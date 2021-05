NuriFlex Inc. e LINE Plus Corporation assinam memorando de entendimento para projetos de moeda digital do banco central (“CBDC”)

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--A NuriFlex Inc. (“NuriFlex”) anunciou que assinou um memorando de entendimento (“MdE”) com a LINE Plus Corporation (“LINE”), e que as duas empresas pretendem colaborar no negócio de plataforma de moeda digital do banco central (Central Bank Digital Currency, “CBDC”) em diversas regiões, incluindo, entre outras, Caribe, América do Sul e África.

Uma das especialidades de negócios da NuriFlex envolve o design e desenvolvimento de uma plataforma baseada em blockchain para oferecer pagamentos digitais e outros serviços para diversos setores da indústria. A NuriFlex está participando atualmente como uma principal parceira técnica para o sistema nacional de cobertura de saúde nos Camarões, conhecido como Projeto UHC, e está em várias conversas com outros parceiros na África para lançar outros serviços baseados em tecnologias de blockchain.

Durante os últimos 20 anos, o NuriFlex Group tem focado no desenvolvimento de uma plataforma de software capaz de processar um grande volume de dados, e implementou essa plataforma para empresas globais de serviços públicos. Combinando essas experiências com tecnologia de blockchain, a NuriFlex pretende trabalhar com uma parceira global de grande reputação, a LINE Plus Corporation, em projetos de CBDC globais que requerem uma plataforma que possa lidar com enormes volumes de dados.

A LINE Plus Corporation, a subsidiária baseada na Coreia da LINE Corporation liderando o desenvolvimento global dos negócios da LINE, vem pesquisando, desenvolvendo e operando serviços relacionados a blockchain, incluindo uma plataforma de blockchain CBDC com uma equipe de engenharia de blockchain exclusiva. Baseada na tecnologia LINE Blockchain e experiência em participar de projetos de CBDC, a LINE foca em fornecer uma solução de plataforma de blockchain que seja adequada para cada projeto de CBDC.

“Estamos empolgados com esta parceria e colaboração com a LINE em projetos de CBDC. A experiência em tecnologia blockchain e recursos de desenvolvimento de negócios que a NuriFlex e a LINE reúnem será uma grande vantagem para alcançar com sucesso oportunidades de negócios de CBDC”, disse Elizabeth Park, diretora executiva da NuriFlex Inc.

“Com a experiência de negócios da NuriFlex na região e a tecnologia de blockchain da LINE, esperamos trazer inovação financeira para o Caribe, América do Sul e África com uma plataforma de blockchain de CBDC”, afirmou Hongkyu Lee, chefe do laboratório de blockchain da LINE Plus Corporation.

Sobre a NuriFlex Inc.

A NuriFlex Inc. é uma empresa de transformação digital que fornece soluções convergentes para tratar da fraca eficiência e melhorar os rendimentos transacionais em diversos setores. A NuriFlex Inc. oferece produtos e serviços robustos e confiáveis baseados nas suas principais tecnologias de telecomunicações e blockchain. Saiba mais em www.nuriflex.com.

Sobre a LINE Plus Corporation

A LINE Plus Corporation foi fundada em março de 2013 na Coreia do Sul como uma subsidiária da LINE Corporation. Ela apoia o desenvolvimento global dos negócios da LINE com programadores, designers, profissionais de marketing, pessoal de vendas e gerentes de RP do mundo inteiro trabalhando juntos.

