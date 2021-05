NuriFlex Inc. y LINE Plus Corporation Firman Memorando de Entendimiento para Proyectos de Monedas Digitales del Banco Central (“CBDC”)

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--NuriFlex Inc. (“NuriFlex”) anunció la firma de un memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) con LINE Plus Corporation (“LINE”), y las dos empresas pretenden colaborar en el negocio de la plataforma de monedas digitales del Banco Central (Central Bank Digital Currency, CBDC) en distintas regiones, incluidas el Caribe, América del Sur y África, entre otras.

Una de las especialidades comerciales de NuriFlex es el diseño y el desarrollo de una plataforma basada en blockchain, que tiene como fin ofrecer servicios de pago digital y de otro tipo a distintos sectores de la industria. Actualmente, NuriFlex está participando como socio técnico principal del sistema de cobertura de salud nacional en Camerún, conocido como UHC Project, y está en tratativas con otros socios de África para lanzar otros servicios sobre la base de tecnologías blockchain.

Durante los últimos 20 años, NuriFlex Group se ha centrado en el desarrollo de una plataforma de software capaz de procesar grandes volúmenes de datos e implementó dicha plataforma en empresas mundiales de servicios públicos. Al combinar estas experiencias con la tecnología blockchain, NuriFlex pretende trabajar con un socio mundial de excelente reputación, como LINE Plus Corporation, en proyectos de CBDC globales que requieran una plataforma que pueda gestionar grandes volúmenes de datos.

LINE Plus Corporation, subsidiaria coreana de LINE Plus Corporation que dirige el desarrollo comercial mundial de LINE, ha estado investigando, desarrollando y operando servicios relacionados con blockchain, incluida una plataforma de blockchain de CBDC con un equipo de ingeniería de blockchain exclusivo. En función de la tecnología y la experiencia de LINE con blockchain y su participación en proyectos de CBDC, LINE pretende proporcionar una solución de plataforma de blockchain adecuada para cada proyecto de CBDC.

“Nos entusiasma mucho asociarnos a LINE y colaborar con ellos en los proyectos de CBDC. La experiencia en tecnología blockchain y las capacidades de desarrollo comercial que aportarán NuriFlex y LINE serán una gran ventaja para lograr con éxito oportunidades comerciales de CBDC”, afirmó Elizabeth Park, directora ejecutiva de NuriFlex Inc.

“Gracias a la experiencia comercial de NuriFlex en la región y a la tecnología de blockchain de LINE, esperamos llevar la innovación financiera al Caribe, a América del Sur y a África con una plataforma de blockchain de CBDC”, manifestó Hongkyu Lee, líder del Laboratorio de Blockchain en LINE Plus Corporation.

Acerca de NuriFlex Inc.

NuriFlex Inc. es una empresa de transformación digital que ofrece soluciones convergentes para abordar la poca eficiencia y mejorar los rendimientos de las transacciones en distintas industrias. NuriFlex Inc. ofrece productos y servicios robustos y confiables a partir de sus tecnologías centrales de telecomunicaciones y blockchain. Obtenga más información en www.nuriflex.com.

Acerca de LINE Plus Corporation

LINE Plus Corporation se estableció en marzo de 2013 en Corea del Sur como subsidiaria de LINE Corporation. Respalda el desarrollo comercial mundial de LINE con programadores, diseñadores, comerciantes, personal de ventas y gerentes de RR. PP. de todo el mundo que trabajan juntos.

