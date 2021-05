Experian faz parceria com a Microsoft para ajudar negócios globais a prosperar em um mundo orientado por dados

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Experian anunciou hoje uma nova parceria com a Microsoft que ajudará as organizações em todo o mundo a tomar decisões mais informadas e inteligentes com seus dados e fornecer melhores resultados para seus clientes.

A parceria apoiará mais organizações que buscam melhorar a qualidade de seus dados, permitindo-lhes usá-los de forma mais eficaz e transformá-los em percepções acionáveis.

As organizações agora têm acesso rápido, eficiente e fácil a uma variedade de soluções de dados Experian por meio do AppSource da Microsoft e do Azure Marketplace - as lojas de aplicativos on-line que fornecem um catálogo personalizado de soluções comerciais certificadas baseadas em nuvem.

O desenvolvimento chega em um momento em que a importância das soluções hospedadas em nuvem foi ainda mais enfatizada pela pandemia da Covid-19 e pela aceleração dos projetos de transformação digital.

Usuários corporativos em todo o mundo podem acessar o Aperture Data Studio da Experian, bem como APIs de validação de endereço, e-mail e telefone em tempo real através dos mercados Microsoft Azure e Microsoft AppSource.

A disponibilidade do Aperture Data Studio no Azure Marketplace permite que clientes novos e existentes do Microsoft Azure acessem o produto sob um modelo BYOL (traga sua própria licença). Enquanto as APIs de validação em tempo real da Experian podem ser perfeitamente integradas ao pacote de aplicativos de negócios da Microsoft para ajudar os clientes a melhor gerenciar os dados de contato do cliente que entram em suas organizações.

Os provedores de serviços financeiros no Reino Unido também poderão tirar proveito das últimas inovações em dados abertos, que podem ajudar seus clientes a administrar seu dinheiro com sucesso. Isso está disponível por meio do Microsoft Azure.

A plataforma de dados abertos da Experian atende a mais de 180 milhões de solicitações de API por mês e está sendo usada por mais de 200 organizações. A tecnologia permitiu que fornecedores de cartão de crédito e financiamento de automóveis, agências de aluguel de imóveis, credores hipotecários e empresas de jogos avaliassem melhor se os serviços são acessíveis para seus clientes.

Andrew Abraham, diretor administrativo da divisão Global Data Quality da Experian, disse: “ Ter dados precisos, completos, válidos e bem gerenciados é essencial para que as empresas ofereçam melhores resultados para seus clientes. A publicação do pacote de produtos da Experian fornece acesso às soluções que podem realmente ajudá-los a conseguir isso e desbloquear as muitas oportunidades que os dados podem trazer”.

Jake Zaborowski, gerente geral da plataforma Microsoft Azure na Microsoft Corp., disse: “ Temos o prazer de dar as boas-vindas à Experian ao Microsoft Azure Marketplace, que oferece aos nossos parceiros uma grande exposição aos clientes da nuvem em todo o mundo. O Azure Marketplace oferece experiências de qualidade de classe mundial de parceiros globais confiáveis ​​com soluções testadas para funcionar perfeitamente com o Azure”.

Os mercados são o ponto de partida para os clientes da Microsoft em todo o mundo descobrirem, avaliarem e solicitarem mais informações sobre soluções certificadas. A presença da Experian nessas plataformas garante que as soluções de dados da empresa se encaixem perfeitamente no ecossistema de aplicativos de negócios da Microsoft e reforce ainda mais seu status como um Microsoft Gold Partner.

