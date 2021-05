Solução de Infraestrutura Inteligente Velodyne Lidar vence Prêmio Smart 50

Velodyne Lidar’s Intelligent Infrastructure Solution was designed to solve some of the most challenging and pervasive infrastructure problems. Now, with Velodyne’s award-winning lidar sensors combined with Bluecity’s powerful AI software, users can monitor traffic networks and public spaces to generate real-time data analytics and predictions. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution creates a real-time 3D map of roads and intersections, providing precise traffic monitoring and analytics that is not possible with other types of sensors like cameras or radar. (Photo: Velodyne Lidar)

The Smart 50 Award recognizes Velodyne's Intelligent Infrastructure Solution as one the 50 best examples of smart cities technology at work in the world. The award demonstrates how this innovative lidar-based approach can transform roads and transportation infrastructure into smart cities, creating sustainable, safer communities.

The Velodyne Lidar Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, was named a winner of the 2021 Smart 50 Award, recognizing the solution’s innovation in smart city applications. The awards, presented by Smart Cities Connect, have a highly competitive review process and honor the 50 most transformative smart cities projects in the world. (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje que sua Solução de Infraestrutura Inteligente, alimentada pela Bluecity, foi nomeada vencedora do Prêmio Smart 50 2021, reconhecendo a inovação da solução em aplicações de cidades inteligentes. O prêmio, apresentado pela Smart Cities Connect, possui um processo de análise altamente competitivo e honra os 50 projetos de cidades inteligentes mais transformadores no mundo.

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne ajuda governos a resolver alguns dos seus problemas de infraestrutura mais desafiadores e abrangentes. Essa solução combina os sensores lidar premiados da Velodyne e o poderoso software de inteligência artificial (IA) da Bluecity para monitorar redes de tráfego e espaços públicos. Ela gera análises e previsões de dados em tempo real para melhorar a eficiência do tráfego e do fluxo de multidões, aprimorar a sustentabilidade e proteger os usuários de trânsito vulneráveis.

A Solução de Infraestrutura Inteligente está implementada em diversas cidades da América do Norte, incluindo Quebec e British Columbia, com futuras instalações em Nova Jersey. Para se qualificar a um Prêmio Smart 50, as soluções devem ter alcançado resultados em escala municipal ou equivalente.

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne cria um mapa 3D em tempo real de estradas e cruzamentos, fornecendo monitoramento e análise de tráfego precisos que não é possível com outros tipos de sensores como câmeras ou radares. Ela coleta dados de maneira confiável em qualquer condição de iluminação ou clima, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, enquanto também protege a privacidade das pessoas. A solução aumenta a segurança por meio de análises multimodais que detectam vários usuários de trânsito, inclusive veículos, pedestres e ciclistas. Pode prever, diagnosticar e abordar os desafios de segurança no trânsito, ajudando os municípios e outros clientes a tomar decisões informadas para realizar ações corretivas.

“O Prêmio Smart 50 reconhece a Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne como um dos 50 melhores exemplos de tecnologia de cidade inteligente em funcionamento no mundo”, disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “O prêmio demonstra como esta inovadora abordagem baseada em lidar pode transformar infraestrutura de estradas e transporte em cidades inteligentes, criando comunidades mais sustentáveis e mais seguras”.

O evento Smart 50 Awards Gala será realizado em Washington, D.C. em outubro, no mesmo local da Conferência Smart Cities Connect.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro”, “proposta” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.