Experian s’associe à Microsoft pour aider les entreprises à prospérer dans un monde axé sur les données

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Experian annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec Microsoft, qui aidera les organisations du monde entier à prendre des décisions plus éclairées et plus intelligentes avec leurs données, ainsi qu’à délivrer de meilleurs résultats pour leurs clients.

Ce partenariat soutiendra un plus grand nombre d’organisations qui souhaitent améliorer la qualité de leurs données, car il leur permettra de les utiliser plus efficacement, et de les transformant en perspectives exploitables.

Les organisations bénéficient désormais d’un accès rapide, efficace et facile à un éventail de solutions de données Experian via AppSource et Azure Marketplace de Microsoft - les boutiques d’applications en ligne qui fournissent un catalogue personnalisé de solutions d’entreprise certifiées et infonuagiques.

Cette démarche intervient alors que les solutions hébergées dans le cloud gagnent en importance du fait de la pandémie de Covid-19 et de l’accélération des projets de transformation numérique.

Les utilisateurs d’entreprise du monde entier peuvent accéder à l’Aperture Data Studio d’Experian ainsi qu’aux API de validation en temps réel de l’adresse, de l’e-mail et du téléphone via les places de marché Microsoft Azure et Microsoft AppSource.

La disponibilité d’Aperture Data Studio dans Azure Marketplace permet aux nouveaux clients ainsi qu’aux clients existants de Microsoft Azure d’accéder au produit moyennant un modèle BYOL (Bring Your Own License). Dans le même temps, les API de validation en temps réel d’Experian peuvent être intégrées de manière fluide à la gamme d’applications d’entreprise de Microsoft, afin d’aider les clients à mieux gérer les données relatives aux coordonnées des clients qui intègrent leur organisation.

Les fournisseurs de services financiers du Royaume-Uni pourront également tirer parti des toutes dernières innovations en matière de données ouvertes, ce qui permettra à leurs clients de gérer efficacement leurs finances. Cette fonctionnalité est disponible via Microsoft Azure.

L’Open Data Platform d’Experian soutient chaque mois plus de 180 millions de demandes d’API, et plus de 200 organisations utilisent actuellement la plateforme. Cette technologie permet aux fournisseurs de cartes de crédit et d’autofinancement, aux agences de location de biens, aux prêteurs hypothécaires ainsi qu’aux sociétés de jeux de mieux évaluer le caractère abordable des services qu’ils offrent à leurs clients.

Andrew Abraham, directeur général de la division Qualité des données mondiales chez Experian, a déclaré : « Le fait de posséder des données exactes, complètes, valides et bien gérées est indispensable pour délivrer de meilleurs résultats à leurs clients. La publication de la gamme de produits d’Experian fournit un accès à des solutions qui peuvent véritablement les aider à y parvenir, ainsi qu’à libérer les nombreuses opportunités que peuvent offrir ces données. »

Jake Zaborowski, directeur général de la plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp., a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir Experian sur Microsoft Azure Marketplace, qui offre à nos partenaires une formidable exposition aux clients cloud du monde entier. Azure Marketplace offre des expériences d’une qualité de classe mondiale auprès de partenaires mondiaux de confiance, qui proposent des solutions testées pour fonctionner de manière fluide avec Azure. »

Ces places de marché sont le lieu de prédilection pour les clients Microsoft du monde entier qui souhaitent découvrir, évaluer et en savoir plus sur les solutions certifiées. La présence d’Experian sur ces plateformes assure que les solutions de données de la société s’intègrent de manière fluide dans l’écosystème d’applications d’entreprise de Microsoft, et renforce davantage son statut de Partenaire Microsoft de niveau Gold.

À propos d’Experian

Experian est la première société mondiale de services d’information. Pendant tous les grands moments de la vie – qu’il s’agisse de l’achat d’une maison ou d’une voiture, de l’inscription d’un enfant à l’université, ou de la croissance d’une entreprise par le développement de sa clientèle – nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance.

Nous aidons les particuliers à prendre le contrôle de leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir la fraude d’identité et la criminalité.

Forts de 17 800 collaborateurs répartis dans 44 pays, chaque jour, nous investissons dans de nouvelles technologies, des personnes talentueuses et l’innovation pour aider tous nos clients à maximiser chaque opportunité. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l’indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com ou visitez notre plateforme de contenu mondiale sur notre blog d’actualités mondial pour obtenir les dernières actualités et informations du Groupe.

