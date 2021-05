La Solution d’infrastructure intelligente de Velodyne Lidar remporte un Smart 50 Award

Velodyne Lidar’s Intelligent Infrastructure Solution was designed to solve some of the most challenging and pervasive infrastructure problems. Now, with Velodyne’s award-winning lidar sensors combined with Bluecity’s powerful AI software, users can monitor traffic networks and public spaces to generate real-time data analytics and predictions. (Photo: Velodyne Lidar)

Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution creates a real-time 3D map of roads and intersections, providing precise traffic monitoring and analytics that is not possible with other types of sensors like cameras or radar. (Photo: Velodyne Lidar)

The Smart 50 Award recognizes Velodyne’s Intelligent Infrastructure Solution as one the 50 best examples of smart cities technology at work in the world. The award demonstrates how this innovative lidar-based approach can transform roads and transportation infrastructure into smart cities, creating sustainable, safer communities.

The Velodyne Lidar Intelligent Infrastructure Solution, powered by Bluecity, was named a winner of the 2021 Smart 50 Award, recognizing the solution’s innovation in smart city applications. The awards, presented by Smart Cities Connect, have a highly competitive review process and honor the 50 most transformative smart cities projects in the world. (Photo: Velodyne Lidar)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui que sa Solution d’infrastructure intelligente, alimentée par Bluecity, a remporté un Smart 50 Award 2021, en raison de sa qualité d'innovation parmi les applications destinées aux villes intelligentes. Décernés par Smart Cities Connect, les prix font l’objet d’un processus d’examen hautement compétitif, et récompensent les 50 projets les plus transformatifs destinés aux villes intelligentes au monde.

La Solution d’infrastructure intelligente de Velodyne aide les gouvernements à résoudre quelques-unes des problématiques les plus complexes et les plus répandues en matière d’infrastructure. Cette solution combine les capteurs lidar primés de Velodyne avec le puissant logiciel d’intelligence artificielle (AI) de Bluecity pour surveiller les réseaux routiers et les espaces publics. Elle génère des analyses de données et des prédictions en temps réel afin d’améliorer la circulation et l’efficacité du flux de foules, de promouvoir la durabilité et de protéger les usagers de la route vulnérables.

La Solution d’infrastructure intelligente est déployée dans plusieurs villes d’Amérique du Nord, notamment au Québec et en Colombie britannique, et sera prochainement déployée dans le New Jersey. Afin de prétendre à un Smart 50 Award, les solutions doivent obtenir des résultats à l’échelle municipale, ou à une échelle équivalente.

La Solution d’infrastructure intelligente de Velodyne crée une carte 3D des routes et des carrefours en temps réel, et assure une analyse et un contrôle précis de la circulation, qu’il n’est pas possible d’obtenir avec d’autres types de capteurs, tels que les caméras ou les radars. Elle recueille des données de manière fiable, sous toutes les conditions d’éclairage et météorologiques, permettant une exploitation 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en préservant la vie privée des individus. La solution améliore la sécurité grâce à des analyses multimodales qui détectent les différents usagers de la route, y compris les véhicules, les piétons et les cyclistes. Elle peut prédire, diagnostiquer et résoudre les problèmes de sécurité routière, aidant ainsi les municipalités et autres clients à prendre des décisions éclairées en vue d’adopter des mesures correctives.

« Le Smart 50 Award récompense la Solution d’infrastructure intelligente de Velodyne parmi les 50 meilleurs exemples mondiaux de technologie à l’œuvre destinée aux villes intelligentes », a déclaré Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « Ce prix prouve combien cette approche innovante basée sur le lidar peut transformer les routes et les infrastructures de transport au sein des villes intelligentes, créant des communautés durables et plus sûres. »

Le Gala des Smart 50 Awards aura lieu à Washington, D.C. en octobre prochain, et sera co-organisé avec la Conférence Smart Cities Connect.

