BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--NuriFlex Inc. (“NuriFlex“) heeft aangekondigd dat het een memorandum van overeenstemming (“MoU“) heeft ondertekend met LINE Plus Corporation (“LINE“), en de twee bedrijven zijn van plan samen te werken in de activiteiten van het Central Bank Digital Currency (“CBDC“) -platform in verschillende regio’s, inclusief maar niet beperkt tot het Caribisch gebied, Zuid-Amerika en Afrika.

Een van de zakelijke specialiteiten van NuriFlex betreft het ontwerp en de ontwikkeling van een blockchain-gebaseerd platform om digitale betalingen en andere diensten aan te bieden voor verschillende industriesectoren. NuriFlex neemt momenteel deel als een belangrijke technische partner voor het nationale gezondheidsdekkingssysteem in Kameroen, bekend als het UHC-project, en het is in verschillende discussies met andere partners in Afrika om andere diensten te lanceren op basis van blockchain-technologieën.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.