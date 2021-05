BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--NuriFlex Inc. (“NuriFlex”) ha annunciato di avere sottoscritto un memorandum d’intesa (memorandum of understanding, “MoU”) con LINE Plus Corporation (“LINE”). Le due società intendono collaborare ad attività facenti capo alla piattaforma della valuta digitale della Banca centrale (Central Bank Digital Currency, “CBDC”) in diverse regioni, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, Caraibi, America del Sud e Africa.

Tra le specializzazioni di NuriFlex figurano la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain per offrire pagamenti digitali e altri servizi a diversi settori industriali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.