Brightcove協助企業視訊內容順暢直達中國

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--長期以來，需要在中國市場培訓員工或面對中國消費者銷售產品的全球公司一直飽受視訊限制的困擾。一些公司的視訊無法載入或解析失敗，另一些公司則因缺乏國內網域名稱和授權而被列入黑名單。

現在，透過與總部位於中國的全球電子商務龍頭阿里巴巴合作，全球商業視訊領導者Brightcove® Inc.解決了上述難題。透過該合作夥伴關係，Brightcove推出了「Brightcove-阿里雲中國直達」(Brightcove China Delivery via Alibaba Cloud)解決方案，使Brightcove成為首家有能力向中國國內提供隨選視訊串流的視訊供應商。

Graff是一家總部位於倫敦的跨國珠寶公司，其數位長Matteo Cassarino表示：「出於策略考慮，我們需要在中國建立一個強大的視訊轉發電子商務網站。Graff珠寶極其珍貴，我們希望買家能夠充分欣賞我們美輪美奐的產品，而靜態影像是不可能做到這一點的。Brightcove一直是我們的長期合作夥伴，其最近的平臺增強功能使我們能夠在中國市場上制定可靠的視訊商務策略，我們現在可以從單一地點投送視訊，並能夠隨著不斷成長的業務需求而同步擴大規模。」

福伊特集團(Voith Group)是一家在能源、石油天然氣、造紙、原材料、運輸和汽車等市場樹立產業標竿的跨國科技公司，其通訊基礎架構與技術資深經理Uwe Gobbers表示：「清晰、一致、及時的傳播從未像過去一年來這麼重要過。我們是一家跨國公司，員工和客戶遍布世界各地，Brightcove最近推出的『中國直達』解決方案使我們現在能夠著手制定全球性『視訊優先』傳播策略。」

預計中國今年的電子商務規模將達到2.8兆美元，企業傳播部門將繼續利用更多視訊來團結員工。「Brightcove-阿里雲中國直達」解決方案使客戶能在全球實施單一視訊傳遞策略。Brightcove內容所有人現在只需使用一個簡單的核取方塊介面，便能夠針對中國市場傳遞視訊並分析其績效，正如他們在其他國家所做的那樣。

Aragon Research執行長兼首席分析師Jim Lundy表示：「隨著具有全球影響力的零售商和企業不斷發展壯大，他們中的多數零售商和企業必須在中國國內有效推展業務，而其中很大一部分業務現在都有賴於視訊。Brightcove能夠滿足真正的全球可靠交付視訊的需求，這也是跨國企業和全球品牌日益成長的需求。」

Brightcove產品長Namita Dhallan表示：「客戶終於可以針對中國境內串流傳送視訊，為此我們倍感高興。今後，在中國市場上嘗試視訊驅動業務的客戶將不再需要獨立、複雜且令人失望的流程。我們也將安全、可靠地為客戶提供更多在中國市場推展業務的機會。」

關於Brightcove Inc.

製作精良的視訊可以產生強大且持久的效果。敞心扉，變思維，促創意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以來，Brightcove一直憑藉其屢獲殊榮的技術幫助客戶發現和體驗視訊的強大威力，使全球70多個國家的組織能夠以大膽和創新的方式吸引閱聽眾。

Brightcove透過開發曾經被認為是不可能的技術，毫無保留地為客戶提供無與倫比的支援，並利用在全球基礎架構方面的專業知識和資源來實現這一目標。視訊是世界上最引人注目、最令人興奮的媒介。請造訪www.brightcove.com以瞭解更多資訊。視訊即商業(Video That Means Business™)。

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