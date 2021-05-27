Brightcove助力企业视频内容无缝直达中国

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--长期以来，需要在中国市场培训员工或面向中国消费者销售产品的全球公司一直饱受视频限制的困扰。一些公司的视频无法加载或解析失败，另一些公司则因缺乏国内域名和许可而被列入黑名单。

现在，通过与总部位于中国的全球电子商务巨头阿里巴巴合作，全球商业视频领导者Brightcove® Inc.解决了上述难题。通过该合作伙伴关系，Brightcove推出了“Brightcove-阿里云中国直达”(Brightcove China Delivery via Alibaba Cloud)解决方案，使Brightcove成为首家有能力向中国国内提供按需点播视频流的视频供应商。

Graff是一家总部位于伦敦的跨国珠宝公司，其首席数字官Matteo Cassarino表示：“出于战略考虑，我们需要在中国建立一个强大的视频转发电子商务网站。Graff珠宝极其珍贵，我们希望买家能够充分欣赏我们美轮美奂的产品，而静态图像是不可能做到这一点的。Brightcove一直是我们的长期合作伙伴，其最近的平台增强功能使我们能够在中国市场上制定可靠的视频商务策略，我们现在可以从单个地点投送视频，并能够随着不断增长的业务需求而同步扩大规模。”

福伊特集团(Voith Group)是一家在能源、石油天然气、造纸、原材料、运输和汽车等市场树立行业标杆的跨国科技公司，其通信基础设施与技术高级经理Uwe Gobbers表示：“清晰、一致、及时的传播从未像过去一年来这么重要过。我们是一家跨国公司，员工和客户遍布世界各地，Brightcove最近推出的‘中国直达’解决方案使我们现在能够着手制定全球性‘视频优先’传播策略。”

预计中国今年的电子商务规模将达到2.8万亿美元，企业传播部门将继续利用更多视频来团结员工。“Brightcove-阿里云中国直达”解决方案使客户能在全球范围内实施单一视频分发策略。Brightcove内容所有者现在只需使用一个简单的复选框界面，便能够面向中国市场分发视频并分析其绩效，正如他们在其他国家所做的那样。

Aragon Research首席执行官兼首席分析师Jim Lundy表示：“随着具有全球影响力的零售商和企业不断发展壮大，他们中的多数零售商和企业必须在中国国内有效开展业务，而其中很大一部分业务现在都有赖于视频。Brightcove能够满足真正的全球范围内可靠交付视频的需求，这也是跨国企业和全球品牌日益增长的需求。”

Brightcove首席产品官Namita Dhallan表示：“客户终于可以面向中国境内流传送视频，为此我们倍感高兴。今后，在中国市场上尝试视频驱动业务的客户将不再需要独立、复杂且令人失望的流程。我们也将安全、可靠地为客户提供更多在中国市场开展业务的机会。”

关于Brightcove Inc.

制作精良的视频可以产生强大且持久的效果。敞心扉，变思维，促创意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以来，Brightcove一直凭借其屡获殊荣的技术帮助客户发现和体验视频的强大威力，使全球70多个国家的组织能够以大胆和创新的方式吸引受众。

Brightcove通过开发曾经被认为是不可能的技术，毫无保留地为客户提供无与伦比的支持，并利用在全球基础设施方面的专业知识和资源来实现这一目标。视频是世界上最引人注目、最令人兴奋的媒介。请访问www.brightcove.com以了解更多信息。视频即商业(Video That Means Business™)。

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