OPPO e Thales desenvolvem o primeiro eSIM compatível com 5G SA do mundo

SHENZHEN--(BUSINESS WIRE)--A OPPO anunciou hoje o primeiro eSIM compatível com 5G SA do mundo em seu mais recente smartphone 5G topo de linha, o OPPO Find X3 Pro. O aparelho foi desenvolvido em parceria com a Thales, empresa líder mundial em gerenciamento de conectividade eSIM e proporcionará aos usuários a experiência 5G avançada, além de oferecer tanto aos usuários como às operadoras móveis, os benefícios da tecnologia eSIM.

Ao contrário dos cartões SIM tradicionais, que precisam ser inseridos fisicamente nos dispositivos, o eSIM ou SIM integrado é incorporado diretamente no dispositivo. Os usuários podem desfrutar de uma experiência digital confiável e tranquila com a seleção de planos de conectividade de suas operadoras móveis preferidas à partir de seus smartphones. Sendo assim, o eSIM da Thales ajuda as operadoras móveis a enfrentar o seu desafio de transformação digital. Além de smartphones e wearables, como os smartwatches, os eSIMs também são cada vez mais utilizados em veículos conectados e na Internet Industrial das Coisas (IIoT).

Seguindo a tendência do mercado, as redes 5G SA (autônomas), com menor latência, maior flexibilidade e uma experiência 5G mais abrangente, estão sendo implantadas pelas principais operadoras de telefonia móvel do mundo inteiro. Nesse cenário, a OPPO e a Thales lideram o desenvolvimento da tecnologia 5G, sendo as primeiras no mundo a oferecer suporte à rede 5G SA em um dispositivo alimentado por eSIM.

"Sendo uma empresa líder global em tecnologia, desde o início, a OPPO estimulou o desenvolvimento da tecnologia 5G. Nos empenhamos em proporcionar experiências 5G inovadoras aos usuários e vemos o eSIM como uma perspectiva empolgante na entrega destas experiências”, disse Xia Yang, diretora sênior de Produtos de Operadoras na OPPO. “Por meio de nossa colaboração técnica com a Thales, tornamos o Find X3 Pro um dos primeiros dispositivos do mundo a ser equipado com eSIM compatível com 5G SA. Como as redes 5G SA estão sendo implantadas no mundo inteiro, a adição do eSIM compatível com 5G SA oferece mais possibilidades aos usuários do Find X3 Pro no mundo inteiro."

A Thales é a principal provedora do mundo em eSIM baseado em hardware e em gerenciamento de conectividade eSIM, com mais de 200 plataformas de gerenciamento de eSIM concedidas por operadoras móveis, alianças de operadoras, MVNOs e OEMs em todos os continentes. Como principal parceira de soluções eSIM da OPPO, as soluções eSIM da Thales já foram incluídas no OPPO Watch, o primeiro smartwatch da OPPO com conectividade de celular integrada.

A OPPO e a Thales trabalharam em estreita colaboração para integrar a solução eSIM inovadora da Thales no Find X3 Pro tanto por meio da validação de servidor eSIM, assim como para a depuração de dispositivo, verificação, desenvolvimento de função etc. A OPPO e a Thales também trabalharam com as operadoras móveis realizando testes de interoperabilidade de rede para verificar se os usuários poderiam desfrutar de duas linhas ativas simultâneas (com base em um SIM removível e um eSIM) com o Find X3 Pro. Esta colaboração demonstra que, pela primeira vez, o 5G SA teve uma implementação bem-sucedida em um dispositivo compatível com eSIM.

"Estamos honrados em continuar nossa parceria com a OPPO na validação e comercialização do primeiro eSIM compatível com 5G SA no OPPO Find X3 Pro”, disse Jérôme Bendell, vice-presidente da Thales North Asia e diretor executivo (CEO) da Thales na China. “Este é um marco importante no desenvolvimento da tecnologia eSIM. Acreditamos que com a evolução e o uso generalizado da tecnologia eSIM, isso vai desbloquear ainda mais os benefícios do 5G às operadoras e consumidores. Especificamente, a integração do eSIM no 5G SA ajuda a ampliar a confiança e a resiliência para as operadoras móveis que implantarem redes 5G centrais para seus clientes.”

Incentivados pelas necessidades e experiências do usuário, a OPPO começou sua pesquisa e desenvolvimento da tecnologia eSIM em 2018 e, desde então, lançou vários smartphones e smartwatches compatíveis com eSIM. O OPPO Find X3 Pro equipado com eSIM compatível com 5G SA não só demonstra a forte experiência técnica e percepções da OPPO sobre a tecnologia eSIM, mas também reflete os investimentos da OPPO na aceleração da implementação de redes 5G SA, o que possibilita aos usuários os benefícios das experiências 5G.

Sobre a OPPO

A OPPO é uma marca líder glogal em dispositivos inteligentes. Desde o lançamento do seu primeiro celular, o "Smiley Face", em 2008, a OPPO busca incessantemente a sinergia perfeita da satisfação estética e tecnologia inovadora. Atualmente, a OPPO oferece vários dispositivos inteligentes liderados pelas séries Find X e Reno. Além de dispositivos, a OPPO oferece aos seus usuários o sistema operacional ColorOS e serviços de Internet, como o OPPO Cloud e OPPO+. A OPPO atua em mais de 40 países e regiões, com 6 Institutos de Pesquisa e 5 Centros de P&D no mundo inteiro, assim como um Centro Internacional de Design em Londres. Mais de 40.000 funcionários da OPPO se dedicam a criar uma vida melhor para clientes no mundo todo.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de € 17 bilhões em 2020.

