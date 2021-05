LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Microsoft per aiutare le aziende di tutto il mondo a prendere decisioni più informate e intelligenti basandosi sui dati, in modo da garantire ai propri clienti risultati migliori.

Questa partnership sosterrà alle aziende impegnate a migliorare la qualità dei propri dati, consentendo loro di utilizzarli in modo più efficace e trasformarli in informazioni utili.

Le aziende potranno da oggi accedere in modo più rapido, efficiente e semplice a una gamma di soluzioni di gestione dei dati di Experian attraverso AppSource e Azure Marketplace, gli store online per applicazioni di Microsoft che offrono un catalogo personalizzato di soluzioni aziendali certificate basate sul cloud.

Questa evoluzione arriva in un momento in cui l’importanza delle soluzioni ospitate sul cloud è stata ulteriormente enfatizzata dalla pandemia di Covid-19 e dall’accelerazione di progetti di trasformazione digitale.

Gli utenti aziendali di tutto il mondo potranno accedere ad Aperture Data Studio di Experian oltre che ad API per la convalida in tempo reale di numeri di telefono, recapiti e indirizzi e-mail attraverso le piattaforme commerciali Microsoft Azure e Microsoft AppSource.

La disponibilità di Aperture Data Studio in Azure Marketplace consente ai clienti nuovi e già esistenti di Microsoft Azure di accedere ai prodotti attraverso un modello BYOL (bring your own license [porta con te la tua licenza]).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.