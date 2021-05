Reply ancora in cima alla classifica: Reply - Digital Experience è al primo posto dell'Internet Agency Ranking BVDW

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Per il terzo anno consecutivo, Il gruppo di agenzie e aziende Reply - Digital Experience si è aggiudicata il primo posto dell’Internet Agency Ranking BVDW, la graduatoria - elaborata da Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. (Associazione Tedesca dell'Industria Digitale).

La posizione di leader è stata conferita in seguito alla valutazione dei ricavi generati da Reply – Digital Experience nel 2020, pari a 145,8 milioni di Euro, in crescita del 5,23% rispetto all’anno precedente. Contestualmente al fatturato, anche il numero di risorse è cresciuto passando da 957 a 1027.

"Siamo molto orgogliosi di aver registrato una tale crescita del fatturato e di difendere la nostra posizione di vertice dopo un anno estremamente impegnativo. Molte industrie hanno dovuto riconfigurarsi radicalmente a seguito della pandemia, digitalizzare processi e sistemi e in alcuni casi reinventare persino interi modelli di business. Il gruppo di agenzie e aziende Reply - Digital Experience sono riuscite a dare risposte appropriate alle complesse domande di questo periodo", commenta Thomas Hartmann, membro del consiglio di amministrazione di Reply AG.

Thorben Fasching, executive partner di Reply aggiunge: "In Reply - Digital Experience abbiamo competenze altamente specializzate in ogni area della trasformazione digitale. La presenza di team interdisciplinari preposti a rispondere alleesigenze specifiche di ciascuna azienda rappresenta un vantaggio. Grazie alle nostre competenze, per esempio dell’Intelligenza Artificiale, del Robotic Process Automation o del Machine Learning, ci assicuriamo che le aziende continuino ad avere un ruolo rilevante per i loro clienti".

Il gruppo Reply – Digital Experience riunisce sotto lo stesso tetto team interdisciplinari di specialisti che uniscono così le rispettive competenze per trovare così insieme soluzioni per clienti come BMW, Volkswagen, Vodafone, Beiersdorf, Miles & More, Adidas, Ritter Sport, OBI e Vorwerk.

Maggiori informazioni su BVDW Internet Agency Ranking

La classifica è considerata un barometro nel panorama delle agenzie tedesche nell’ambito della digital transformation e viene condotta annualmente dal 2001 dalla BVDW e pubblicata insieme ai partner High Text iBusiness, Horizont, Werben & Verkaufen. Essa elenca le agenzie il cui core business è l'ideazione, la creazione e la realizzazione tecnica di soluzioni digitali..

