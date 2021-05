ケネスコールとジンガがロリックのハイパーカジュアルゲームHigh Heels!でこの種として初のプライド月間提携を行う

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ケネスコールとインタラクティブ・エンターテインメントの世界的リーダーのジンガ(Nasdaq:ZNGA)は本日、ヒット中のハイパーカジュアルゲームHigh Heels!の中でケネスコールの2021年プライド・コレクションをお披露目する提携を発表しました。この提携により、ケネスコールの象徴的なストリートスマート・スタイルがモバイルゲームに初めて登場します。6月の最初の2週間に、プレーヤーは自分のキャラクターにケネスコールの2021年プライド・コレクションの商品を着用させて仮想ランウェイを歩き、ゲームでプライドを示すことができます。コレクションには、このブランドの象徴的なKAMスニーカー、「Being Different is What We Have in Common(みんな違って当たり前)」と誇らしげに書かれたシャツ、サングラス、腕時計、マスクストラップなどの他のアクセサリーが含まれます。

ケネスコールは、公衆衛生と市民の自由を常に支援してきた豊かな歴史を持っています。ほぼ40年間、ケネスコールとこのブランドは、世界の公平と包摂の文化を育み、維持してきました。2020年に、ケネスコールはメンタルヘルス連合を創設しました。その使命は、すべてのメンタルヘルス症状への偏見をなくすために協力する同じ志を持つコミュニティーを構築し、すべての人が重要な資源とサポートを公平に利用できるようにすることです。kennethcole.comで購入されたすべてのプライド商品について、純売上高の一部がメンタルヘルス連合に寄付されます。MHCは、LGBTQ+メンタルヘルスガイドやサポートのための会員組織との連絡機能など、LGBTQ+コミュニティー向けのリソースを提供できることを誇りに思っています。

ケネス・コール・プロダクションズのケネス・コール会長兼最高クリエイティブ責任者は、次のように述べています。「ブランドとして、私たちはLGBTQ+コミュニティーの平等な権利を30年近くサポートしてきました。プライドを評価する最新の活動として、価値観を共有する企業のジンガと提携し、包摂と受容の重要性にさらに光を当てられることを誇りに思います。私たちはHigh Heels!にプライド商品を組み込み、数百万人がプライドを祝う体験ができるようにします。「みんな違って当たり前」と思い出せるように。」

ジンガのフランク・ギボー最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「ジンガでは、私たちの強みは多様性にあり、違いを祝う役目を負っていると明確に考えています。プライド月間のお祝いで、LGBTQ+コミュニティーと連帯できることを誇りに思います。私たちは、ケネスコールのような限界に挑戦し尊敬されるブランドと提携して、ゲーム内での表象を増やし、プレーヤーがHigh Heels!内でプライド、精神、ファッションを表現できるよう支援できて非常にうれしいです。これはぴったりのコラボです。」

ジンガ子会社のロリックが開発したHigh Heels!は、6000万回以上ダウンロードされ、世界中で熱狂的に受け入れられています。このゲームでは、プレーヤーはハイヒールでますます難しくなるキャットウォークを歩き、ハイヒールはレベルを完了するとどんどん積み上がります。プレーヤーがロンドン、北京、パリ、ニューヨークなどの世界的な都市で開かれる一連の世界的ファッションショーを経験するにつれて、レベルが上がります。プレーが進むにつれて新しいカスタマイズ要素を利用できるようになり、プレーヤーは新しい衣服、ファッション、髪型、靴でキャラクターの着せ替えができます。

High Heels!は、アプリストアとグーグルプレイから無料でダウンロードできます。ケネスコールのプライド商品は、KennethCole.comでご入手いただけます。2021年プライド・カプセルには、以下のものが含まれます。

レインボー・ストライプのKAMスニーカー

レインボー・グラフィックで「Being Different is What We Have in Common」と書かれたTシャツ

レインボー・カラーのマスクストラップ

サングラス

腕時計

コレクションの写真とHigh Heels!のその他の主要なアートは、こちらからダウンロードできます:

https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

ジンガについて

ジンガは、インタラクティブ・エンターテインメントのグローバル・リーダーであり、ゲームによって世界をつなげることをミッションとしています。今日まで10億人を超える人々が、CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™、Zynga Poker™といったジンガのフランチャイズを楽しんできました。ジンガのゲームは150カ国以上で提供され、各種のソーシャル・プラットフォームやモバイル・デバイスで世界各地でプレー可能です。2007年に設立された当社は本社をサンフランシスコに置き、米国、カナダ、英国、アイルランド、インド、トルコ、フィンランドに拠点を持っています。詳細情報については、www.zynga.comをご覧いただくか、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、あるいはジンガのブログでのジンガのフォローをお願いいたします。

ケネス・コール・プロダクションズについて

ケネス・コールは、ビジネスと慈善活動は相互依存すると考える米国のデザイナー、社会活動家、ビジョナリーです。その世界的企業のケネス・コール・プロダクションズは、ケネスコール・ニューヨーク、リアクション・ケネスコール、アンリステッドのレーベルで、インスピレーションにあふれる都会のライフスタイル向けのモダンで機能的で多用途の靴、衣類、アクセサリーを作り、またジェントルソウルズ・レーベルで靴を作っています。男性・女性用衣類、フレグランス、腕時計、ジュエリー、アイウエア、子供用の靴を含むその他のいくつかのアクセサリー・カテゴリーの製造について、さまざまなサードパーティー・ライセンスの付与も行っています。ケネスコールの商品は、デパート、高級専門店、直営小売店、電子商取引ウェブサイトを通じて販売されています。

35年以上前、ケネス・コールはその情熱と独自のブランド・プラットフォームを活用して、人々の衣服や困っている地域社会に意味ある影響を与えました。他人がしないことを行い、他人が言わないことを言ってきました。今日、ケネスコール財団は、公衆衛生と市民の自由を支援することで、困っている地域社会の支援に引き続き取り組んでいます。

ロリックについて

2018年12月に設立されたロリックは、イスタンブールを拠点とするゲーム開発者兼パブリッシャーであり、iOS/アンドロイド向けの無料ハイパーカジュアルゲームに特化しています。ロリックがリリースしたゲームには、Blob Runner 3D、Flipper Dunk、Go Knots 3D、High Heels!、Onnect – Pair Matching Puzzle、Pixel Shot 3D、Picker 3D、Repair Master 3D、Tangle Master 3D、Water Shooty、Wheel Smashが含まれます。ロリックは、非常に魅力的な世界的タイトルを制作するとともに、ゲーム業界で盛況な開発者エコシステムを構築することに傾倒しています。ロリックは、2020年10月にインタラクティブ・エンターテインメントの世界的リーダーのジンガに買収されました。詳細情報についてはwww.rollicgames.comをご覧になるか、フェイスブック、リンクトイン、インスタグラム、ツイッター、ロリックのブログでロリックをフォローしてください。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、とりわけゲームHigh Heels!中のイベントやアイテムに関連する将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述には、多くの場合、「見通し」、「予測される」、「計画される」、「意図する」、「だろう」、「期待する」、「考える」、「目指す」、「予想する」などの文言が含まれ、未来時制の記述は一般に将来見通しに関するものです。そうした将来見通しに関する記述で扱われている事項の達成または成功は、重大なリスク、不確実性、および仮定を伴います。そのような将来見通しに関する記述に過度の信頼を置くべきではなく、将来見通しに関する記述は本プレスリリースの日付に当社が入手可能な情報に基づいています。当社は、そうした記述を更新する義務を一切負いません。これらのリスク、不確実性、および仮定に関する詳細情報は、当社が証券取引委員会(SEC)に提出してあるか今後提出する公的書類により詳細に記載されています。書類の写しは、当社の投資家対応ウェブサイト(http://investor.zynga.com)またはSECのウェブサイト(www.sec.gov)で入手できる場合があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。