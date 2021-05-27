Kenneth Cole聯手Zynga，為Rollic旗下超休閒遊戲《High Heels!》帶來首創的「同志驕傲月」合作活動

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kenneth Cole和互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈結成合作夥伴關係，將Kenneth Cole PRIDE 2021系列融入熱門超休閒遊戲《High Heels!》中。此次合作將是Kenneth Cole的代表性街頭時尚風格首次出現在手機遊戲中。在6月份的前兩週，玩家將可以驕傲地用Kenneth Cole PRIDE 2021系列產品來裝扮自己的遊戲角色，並在虛擬伸展臺上走秀，系列產品包括該品牌代表性的KAM運動鞋、獨樹一幟地印著「我們就是這麼與眾不同」的T恤，以及太陽眼鏡、手錶和口罩掛繩等配飾。

Kenneth Cole長期致力於宣導公眾健康和和公民自由。近40年來，Kenneth Cole本人及其品牌一直在培育和維護平等和包容的全球文化。2020年，Kenneth Cole成立了心理健康聯盟(The Mental Health Coalition, MHC)，其目標是建立志同道合的群體，協力消除所有心理健康狀況方面的偏見，使所有人都能公平地獲得重要的資源和支援。對於在kennethcole.com上出售的每一件PRIDE產品，其淨銷售額的一定比例都將捐給心理健康聯盟。心理健康聯盟非常自豪能夠專門為LGBTQ+群體提供資源，包括LGBTQ+心理健康指導以及與成員組織建立聯繫以獲得支援的能力。

Kenneth Cole Productions, Inc.董事長兼創意長Kenneth Cole表示：「近30年來，我們的品牌一直為LGBTQ+群體獲得平等權利而努力。為了推行我們的最新倡議，認可「同志驕傲」(‘Pride’)，我們很自豪地與具有相同價值觀的Zynga合作，進一步強調包容和接納的重要性。我們將PRIDE產品置入《High Heels!》中，讓數百萬玩家體驗頌揚「同志驕傲」，並提醒人們：『我們就是這麼與眾不同』。」

Zynga執行長Frank Gibeau表示：「Zynga堅定地認為，我們的優勢在於我們的多樣性，我們為每個人的與眾不同感到驕傲。我們很自豪能夠堅定地與LGBTQ+社群站在一起，共同慶祝『同志驕傲月』(Pride Month)。我們很高興與Kenneth Cole這樣受人尊敬、敢於突破的品牌合作，增加我們遊戲玩家群體的代表性，讓玩家在《High Heels!》中展示他們的驕傲、精神和時尚——雙方的合作堪稱天作之合。」

《High Heels!》由Zynga旗下子公司Rollic開發，下載量超過6,000萬次，在世界各地廣受歡迎。在遊戲中，玩家穿著高跟鞋在挑戰性不斷升級的伸展臺上走秀，隨著他們不斷完成關卡，高跟鞋也將越來越高。隨著玩家不斷闖關，他們可以參加倫敦、北京、巴黎和紐約等全球城市的一系列世界時裝秀，而風險和獎勵也不斷增加。在闖關過程中，玩家可以解鎖新的客製化元素，使用新的服裝、時裝、髮型和潮鞋來升級自己的遊戲角色。

《High Heels!》可從App Store和Google Play免費下載。如欲瞭解及購買Kenneth Cole PRIDE產品，請造訪KennethCole.com。2021年度PRIDE膠囊系列包括：

彩虹條紋KAM運動鞋

帶有彩虹色文字「我們就是這麼與眾不同」的T恤

彩虹條紋口罩掛繩

太陽眼鏡

手錶

編者註：

產品系列及《High Heels!》其他主要藝術作品的圖片可在此處下載：https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機構。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

關於Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole是一位美國設計師、社會活動家和遠見人士，他認為商業和慈善事業是相互依存的。他創立了全球性公司Kenneth Cole Productions，生產現代、實用和多功能的鞋類、服裝和配飾，展現鼓舞人心的城市時尚生活，旗下品牌包括Kenneth Cole New York、Reaction Kenneth Cole和Unlisted，以及鞋類品牌Gentle Souls。公司還授予各種第三方授權許可，用於生產男女服裝、香水、手錶、珠寶、眼鏡以及其他幾種配飾類別，包括兒童鞋類。公司的產品透過百貨公司、高級專賣店、自營零售店和其電子商務網站分銷。

35年前，Kenneth Cole憑著一腔熱血，利用他的獨特品牌平臺，對人們的衣櫥以及有需要的社區產生了意義深遠的影響。他做了其他人沒有做的事，說出了其他人不願意說的話。今天，Kenneth Cole基金會仍然致力於支持公眾健康和公民自由來協助有需要的社區。

關於Rollic

Rollic創立於2018年12月，是總部位於伊斯坦堡的遊戲開發商和發行商，專注於iOS和Android的免費超休閒遊戲。Rollic推出的遊戲包括Blob Runner 3D、Flipper Dunk、Go Knots 3D、High Heels!、Onnect – Pair Matching Puzzle、Pixel Shot 3D、Picker 3D、Repair Master 3D、Tangle Master 3D、Water Shooty和Wheel Smash。Rollic致力於打造具有龐大吸引力的全球性遊戲，同時在遊戲產業建設繁榮的開發商生態系統。Rollic於2020年10月被全球互動娛樂的領導者Zynga收購。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.rollicgames.com，或在Facebook、 LinkedIn、Instagram、Twitter或Rollic網誌上關注Rollic。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與遊戲《High Heels!》中的事件和功能以及其他事項有關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的成就或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)遞交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov獲得。

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