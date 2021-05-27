Kenneth Cole联手Zynga，为Rollic旗下超休闲游戏《High Heels!》带来同类首个“骄傲月”合作活动

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kenneth Cole和互动娱乐领域的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布结成伙伴关系，将Kenneth Cole PRIDE 2021系列融入热门超休闲游戏《High Heels!》中。通过此次合作，Kenneth Cole的标志性街头时尚风格将首次出现在手机游戏中。在6月的前两周里，玩家将可以骄傲地用Kenneth Cole PRIDE 2021系列产品来装扮自己的游戏角色，并在虚拟T台上走秀，系列产品包括该品牌标志性的KAM运动鞋、独树一帜地印着“我们就是这么与众不同”的T恤，以及太阳镜、手表和口罩挂绳等配饰。

Kenneth Cole长期致力于倡导公众健康和和公民自由。近40年来，Kenneth Cole本人及其品牌一直在培育和维护平等和包容的全球文化。2020年，Kenneth Cole成立了心理健康联盟(The Mental Health Coalition, MHC)，其目标是建立志同道合的社区，协力消除所有心理健康状况方面的偏见，使所有人都能公平地获得重要的资源和支持。对于在kennethcole.com上出售的每一件PRIDE产品，其净销售额的一定比例都将捐给心理健康联盟。心理健康联盟非常自豪能够为LGBTQ+群体提供针对性的资源，包括LGBTQ+心理健康指导以及与成员组织联系以获得支持的能力。

Kenneth Cole Productions, Inc.董事长兼首席创意官Kenneth Cole表示：“作为一个品牌，我们近30年来一直为LGBTQ+群体获得平等权利而努力。为实现我们的最新倡议，认可‘Pride’，我们很自豪地与具有相同价值观的Zynga合作，进一步强调包容和接纳的重要性。我们将PRIDE产品置入《High Heels!》中，让数百万玩家体验‘Pride’，并提醒人们：‘我们就是这么与众不同'。”

Zynga首席执行官Frank Gibeau表示：“Zynga坚定地认为，我们的优势在于我们的多样性，我们为每个人的与众不同感到自豪。我们很自豪能够坚定地与LGBTQ+社群站在一起，共同庆祝‘骄傲月’(Pride Month)。我们很高兴与Kenneth Cole这样一个受人尊敬的、敢于突破的品牌合作，增加我们游戏玩家群体的代表性，让玩家在《High Heels!》中展示他们的骄傲、精神和时尚——双方的合作堪称天作之合。”

《High Heels!》由Zynga旗下子公司Rollic开发，下载量超过6,000万次，在世界各地广受欢迎。在游戏中，玩家穿着高跟鞋走在挑战性不断升级的T台上，随着他们不断完成关卡，高跟鞋也将越来越高。随着玩家不断闯关，他们可以参加伦敦、北京、巴黎和纽约等全球城市的一系列世界时装秀，而风险和奖励也不断增加。在闯关过程中，玩家可以解锁新的定制元素，使用新的服装、时装、发型和潮鞋来升级自己的游戏角色。

《High Heels!》可从App Store和Google Play免费下载。如需了解及购买Kenneth Cole PRIDE产品，请访问KennethCole.com。2021年度PRIDE胶囊系列包括：

彩虹条纹KAM运动鞋

带有彩虹色文字“我们就是这么与众不同”的T恤

彩虹条纹口罩挂绳

太阳镜

腕表

编者注：

产品系列及《High Heels!》其他主要艺术作品的图片可在此处下载：https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

关于Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole是一位美国设计师、社会活动家和远见人士，他认为商业和慈善事业是相互依存的。他创立了全球性公司Kenneth Cole Productions，生产现代、实用和多功能的鞋类、服装和配饰，展现鼓舞人心的城市时尚生活，旗下品牌包括Kenneth Cole New York、Reaction Kenneth Cole和Unlisted，以及鞋类品牌Gentle Souls。公司还授予各种第三方许可，用于生产男女服装、香水、腕表、珠宝、眼镜以及其他几种配饰类别，包括儿童鞋类。公司的产品通过百货公司、高级专卖店、自营零售店和其电子商务网站进行分销。

35年前，Kenneth Cole凭着一腔热血，利用他的独特品牌平台，对人们的衣橱以及有需要的社区产生了意义深远的影响。他做了其他人没有做的事，说出了其他人不愿意说的话。今天，Kenneth Cole基金会仍然致力于通过支持公众健康和公民自由来帮助有需要的社区。

关于Rollic

Rollic创立于2018年12月，是一家总部位于伊斯坦布尔的游戏开发商和发行商，专注于面向iOS和Android的免费超休闲游戏。Rollic推出的游戏包括Blob Runner 3D、Flipper Dunk、Go Knots 3D、High Heels!、Onnect – Pair Matching Puzzle、Pixel Shot 3D、Picker 3D、Repair Master 3D、Tangle Master 3D、Water Shooty和Wheel Smash。Rollic致力于打造具有巨大吸引力的全球性游戏，同时在游戏行业建设繁荣的开发商生态系统。Rollic于2020年10月被全球互动娱乐的领导者Zynga收购。如需了解更多信息，请访问www.rollicgames.com，或在Facebook、 LinkedIn、Instagram、Twitter或Rollic博客上关注Rollic。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与游戏《High Heels!》中的事件和功能以及其他事项有关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的成就或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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