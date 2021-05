Kenneth Cole en Zynga introduceren uniek Pride Month-partnerschap in Rollics hyper-casual game High Heels!

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole en Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldleider in interactief entertainment, kondigden vandaag een samenwerking aan om de PRIDE 2021-collectie van Kenneth Cole te introduceren in de populaire hyper-casual game High Heels!. Deze samenwerking is de eerste keer dat de iconische street-smart-stijl van Kenneth Cole in een mobiele game te zien zal zijn. Gedurende de eerste twee weken van juni kunnen gamers met trots spelen terwijl ze hun personage uitrusten en over de virtuele runway paraderen met producten uit de PRIDE 2021-collectie van Kenneth Cole, inclusief de iconische KAM-sneakers van het merk, shirts met de trotse tekst ‘Being Different is What We Have in Common’ en andere accessoires zoals zonnebrillen, horloges en maskerkoordjes.

Bij Kenneth Cole is er altijd een rijke geschiedenis geweest in het ondersteunen van de volksgezondheid en burgerlijke vrijheden. Al bijna 40 jaar hebben de man en het merk een wereldwijde cultuur van gelijkheid en inclusie gekoesterd en in stand gehouden. In 2020 richtte Kenneth Cole The Mental Health Coalition op. De missie hiervan is om een gelijkgestemde gemeenschap op te bouwen die samen zal werken om het stigmatiserende karakter van alle mentale gezondheidsproblemen weg te nemen. Hierdoor is een eerlijke toegang tot vitale middelen en ondersteuning voor iedereen mogelijk. Voor elk PRIDE-product dat op kennethcole.com wordt gekocht, wordt een percentage van de netto-verkoop gedoneerd aan The Mental Health Coalition. MHC is er trots op middelen aan te bieden die specifiek zijn voor LGBTQ+ gemeenschappen, waaronder een LGBTQ+ gids voor geestelijke gezondheid en de mogelijkheid om in contact te komen met de aangesloten organisaties voor ondersteuning.

“Als merk steunen we al bijna 30 jaar gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Voor ons laatste initiatief, als erkenning voor Pride, zijn we trots om samen te werken met Zynga, een bedrijf met gedeelde waarden, om het belang van inclusie en acceptatie verder te benadrukken”, zei Kenneth Cole, voorzitter en Chief Creative Officer van Kenneth Cole Productions, Inc. “We nemen ons PRIDE-product op in High Heels!, waardoor miljoenen mensen het vieren van Pride kunnen ervaren, en als herinnering dat ‘anders zijn is wat we gemeen hebben’.”

“Bij Zynga zijn we ondubbelzinnig van mening dat onze kracht in onze diversiteit zit en dat we geroepen zijn om onze verschillen te vieren. We zijn er trots op dat we solidair zijn met de LGBTQ+ gemeenschap tijdens de viering van Pride Month”, zei Frank Gibeau, Chief Executive Officer van Zynga. “We zijn verheugd om samen te werken met een gerespecteerd, grensverleggend merk als Kenneth Cole om de vertegenwoordiging in onze games te vergroten en spelers in staat te stellen hun trots, geest en mode te tonen in High Heels!, het is een perfecte combinatie.”

High Heels! is ontwikkeld door Rollic, een dochteronderneming van Zynga, en is meer dan 60 miljoen keer gedownload en over de hele wereld enthousiast ontvangen. In het spel manoeuvreren spelers op hoge hakken over een steeds uitdagender wordende catwalk, die hoger wordt opgestapeld naarmate ze levels voltooien. De inzet stijgt naarmate spelers vooruitgang boeken tijdens een reeks wereldwijde modeshows in wereldsteden als Londen, Peking, Parijs en New York. Door toegang te verdienen tot nieuwe aanpassingselementen naarmate ze verder komen, kunnen spelers hun personage updaten met nieuwe kleding, mode, kapsels en schoenen.

High Heels! is beschikbaar als gratis download in de App Store en de Google Play Store. Het Kenneth Cole PRIDE-product is beschikbaar op KennethCole.com. De 2021 PRIDE-capsule bevat:

KAM sneaker met regenboogstreep

T-shirt met regenboogafbeelding: ‘Being Different is What We Have in Common’

Maskerkoordjes in regenboogkleuren

Zonnebril

Horloge

Over Zynga Inc.

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op heden hebben meer dan een miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Over Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole is een Amerikaanse ontwerper, sociaal activist en visionair die gelooft dat zaken en filantropie van elkaar afhankelijk zijn. Zijn wereldwijde bedrijf, Kenneth Cole Productions, maakt moderne, functionele en veelzijdige schoenen, kleding en accessoires voor inspirerende stedelijke levensstijlen onder de labels Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole en Unlisted, evenals schoenen onder het label Gentle Souls. Het bedrijf heeft ook een breed scala aan derde-licenties verleend voor de productie van heren- en dameskleding, geuren, horloges, sieraden, brillen en verschillende andere categorieën accessoires, waaronder kinderschoenen. De producten van het bedrijf worden gedistribueerd via warenhuizen, de betere speciaalzaken, eigen winkels en de e-commerce-website.

Meer dan 35 jaar geleden gebruikte Kenneth Cole zijn passie en unieke merkplatform om een betekenisvolle impact te maken op de kledingkasten van mensen en op gemeenschappen in nood. Hij deed wat anderen niet deden en zei wat anderen niet zouden doen. Tegenwoordig blijft de Kenneth Cole Foundation zich inzetten om gemeenschappen in nood te helpen door de volksgezondheid en burgerlijke vrijheden te steunen.

Over Rollic

Rollic, opgericht in december 2018, is een in Istanboel gevestigde game-ontwikkelaar en -uitgever, gericht op gratis te spelen hyper-casual games voor iOS en Android. Rollic heeft onder meer de volgende games uitgebracht: Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty en Wheel Smash. Rollic zet zich in voor het produceren van massaal aansprekende mondiale titels en het opbouwen van een bloeiend ecosysteem van ontwikkelaars in de game-industrie. Rollic werd in oktober 2020 gekocht door Zynga, een mondiaal marktleider op het gebied van interactief entertainment. Bezoek voor meer informatie www.rollicgames.com of volg Rollic op Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter of de Rollic blog.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, met betrekking tot, onder andere, gebeurtenissen en functies in de game High Heels!. Toekomstgerichte uitspraken omvatten vaak woorden zoals ‘perspectief’, ‘verwacht’, ‘gepland’, ‘van plan zijn’, ‘zullen’, ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘target’, ‘verwachten’, en andere uitspraken in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken zoals beschreven door dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten belangrijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. In dergelijke toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht, moet geen overmatig vertrouwen worden gesteld. Wij gaan geen verplichting aan om dergelijke uitspraken te actualiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen is of zal in meer detail worden beschreven in onze publieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), waarvan kopieën verkrijgbaar zijn op onze website voor investeerdersrelaties op http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.