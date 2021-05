Kenneth Cole et Zynga vont introduire un partenariat historique pour le mois de la Pride dans le jeu hyper-occasionnel de Rollic, High Heels!

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole et Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), un chef de file mondial des divertissements interactifs, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pour lancer la collection PRIDE 2021 de Kenneth Cole dans le jeu hyper-occasionnel à succès High Heels!. Cette collaboration marque la première fois que le style street-smart élégant et iconique de Kenneth Cole sera présenté dans un jeu mobile. Pendant les deux premières semaines de juin, les joueurs pourront jouer avec fierté en habillant leur personnage pour défiler sur le podium virtuel avec des produit de la collection PRIDE 2021 de Kenneth Cole, notamment les baskets KAM emblématiques de la marque, des chemises qui énoncent clairement « Being Different is What We Have in Common » (La différence, c’est notre point commun » et d’autres accessoires tels que des lunettes de soleil, des montres et des cordons de masques.

Chez Kenneth Cole, il y a toujours eu une riche histoire de soutien à la santé publique et aux libertés civiles. Cela fait près de 40 ans que le créateur et la marque nourrissent et entretiennent une culture mondiale d’équité et d’inclusion. En 2020, Kenneth Cole a fondé The Mental Health Coalition, dont la mission consiste à bâtir une communauté d’individus partageant les même points de vue qui travailleront ensemble pour déstigmatiser tous les troubles de santé mentale, tout en offrant un accès équitable aux ressources vitales et un soutien pour tous. Pour chaque produit PRIDE acheté sur kennethcole.com, un pourcentage des ventes nettes sera reversé à The Mental Health Coalition. La MHC est fière d’offrir des ressources spécifiques aux communautés LGBTQ+, y compris un guide de santé mentale LGBTQ+ et la capacité de se connecter avec ses organisations membres pour un soutien.

« En tant que marque, nous soutenons l’égalité des droits pour la communauté LGBTQ+ depuis près de 30 ans. Pour notre dernière initiative, en reconnaissance de la Pride, nous sommes fiers de nous associer avec Zynga, une société qui partage nos valeurs, pour mieux mettre en évidence l’importance de l’inclusion et de l’acceptation », a déclaré Kenneth Cole, président du conseil et directeur de la création de Kenneth Cole Productions, Inc. « Nous incluons notre produit PRIDE dans High Heels!, pour permettre à des millions d’individus de vivre la célébration de la Pride, mais aussi pour rappeler que “La différence, c’est notre point commun”. »

« Chez Zynga nous pensons, sans équivoque, que notre force réside dans notre diversité et que nous sommes appelés à célébrer nos différences. Nous sommes fiers d’afficher notre solidarité avec la communauté LGBTQ+ pour célébrer le mois de la Pride », a confié pour sa part Frank Gibeau, PDG de Zynga. « Nous sommes ravis de nous associer à une marque aussi révérée et aussi capable de repousser les limites que Kenneth Cole pour accroître la représentation dans nos jeux et donner les moyens aux joueurs d’afficher leur fierté, leur esprit et leur sens de la mode dans High Heels!. C’est une adéquation parfaite. »

Développé par Rollic, une filiale de Zynga, High Heels! a été téléchargé plus de 60 millions de fois et a été reçu avec un grand enthousiasme dans le monde entier. Dans le jeu, les joueurs manœuvrent sur un podium de défilé de plus en plus tortueux en hauts talons, qui s’élèvent de plus en plus au fur et à mesure qu’ils franchissent des niveaux. Les enjeux augmentent à mesure que les joueurs progressent à travers une série de défilés de mode internationaux dans des villes comme Londres, Pékin, Paris et New York. En gagnant l’accès à de nouveaux éléments de personnalisation tandis qu’ils progressent, les joueurs peuvent mettre à jour leur personnage avec de nouveaux vêtements, des éléments de mode, des coupes de cheveux et des chaussures.

High Heels! est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store et sur Google Play. Le produit Kenneth Cole PRIDE est disponible sur KennethCole.com. La capsule 2021 PRIDE inclut :

Des baskets KAM avec rayures arc-en-ciel

Un T-shirt avec le graphique arc-en-ciel « Being Different is What We Have in Common »

Des cordons de masque en arc-en-ciel

Des lunettes de soleil

Une montre

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un chef de file mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde grâce aux jeux. À ce jour, plus d’un milliard de personnes ont joué les franchises de Zynga, notamment CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ et Zynga Poker™. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et jouables sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram, et Facebook, ou lisez le blog de Zynga.

À propos de Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole est un styliste, un activiste social et un visionnaire américain convaincu que de l’interdépendance entre commerce et philanthropie. Sa société internationale, Kenneth Cole Productions, crée des chaussures, des vêtements et des accessoires modernes, fonctionnels et versatiles pour des styles de vie urbains sous les marques Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole et Unlisted, ainsi que des chaussures sous la marque Gentle Souls. La société a également accordé une grande variété de licences tierces pour la production d’articles d’habillement, de parfums, de montres, de bijoux, de lunettes et plusieurs autres catégories d’accessoires pour femmes et hommes, ainsi que pour des chaussures pour enfants. Les produits de la société sont distribués via des grands magasins, les meilleurs magasins spécialisés, des magasins de détail dont la société est propriétaire et sur son site Web pour le commerce électronique.

Il y a près de 35 ans, Kenneth Cole a exploité sa passion et sa plateforme de marque unique pour avoir un impact significatif sur les garde-robes ainsi que sur les communautés dans le besoin. Il a fait ce que les autres ne faisaient pas et dit ce que les autres ne disaient pas. Aujourd’hui, The Kenneth Cole Foundation reste engagée à aider les communautés dans le besoin en soutenant la santé publique et les libertés civiles.

À propos de Rollic

Fondée en décembre 2018, Rollic est un développeur et éditeur de jeux basé à Istanbul, spécialisé dans les jeux hyper-occasionnels gratuits pour iOS et Android. Les jeux lancés par Rollic sont Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Helles!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty et Wheel Smash. Rollic s’est donné pour mission de produire des titres mondiaux immensément attrayants tout en bâtissant un écosystème de développeurs florissant au sein de l’industrie du jeu. Rollic a été acquis par Zynga, un leader mondial du divertissement interactif, en octobre 2020. Pour plus d’informations, visitez www.rollicgames.com ou suivez Rollic sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter, ou lisez le blog de Rollic.

