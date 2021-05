Kenneth Cole e Zynga introducono una collaborazione unica nel suo genere per il 'Pride Month' nel gioco iper-casual di Rollic High Heels!

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole e Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale del settore dell'intrattenimento interattivo, hanno annunciato quest'oggi una collaborazione per il lancio della Collezione PRIDE 2021 di Kenneth Cole nel gioco iper-casual di grande successo High Heels!. Questa collaborazione sancisce la prima volta in cui l'iconico stile street-smart di Kenneth Cole verrà sfoggiato nell'ambito di un gioco per dispositivi mobili. Per le prime due settimane di giugno, i giocatori potranno giocare con orgoglio vestendo di tutto punto il loro personaggio e facendogli percorrere con la più assoluta disinvoltura la passerella virtuale, con indosso un articolo della Collezione PRIDE 2021 di Kenneth Cole, tra cui le iconiche scarpe da ginnastica KAM del marchio, camicie ostentanti con orgoglio la scritta "Essere diversi è ciò che ci accomuna” ed altri accessori come occhiali da sole, orologi e cordini per mascherine.

Alla Kenneth Cole, c’è sempre stata una lunga tradizione nel supportare la salute pubblica e le libertà civili. Per quasi 40 anni, l’uomo e il marchio hanno coltivato e mantenuto una cultura globale fondata sui principi di equità ed inclusione. Nel 2020, Kenneth Cole ha fondato The Mental Health Coalition, la cui missione consiste nello sviluppare una comunità di individui con mentalità affine che si adoperi per destigmatizzare tutti i disturbi mentali, assicurando a tutti un accesso equo ad aiuti e risorse essenziali. Per ogni articolo PRIDE acquistato su kennethcole.com, una percentuale dei proventi ricavati dalla vendita verrà donata a The Mental Health Coalition. MHC è orgogliosa di offrire dei fondi dedicati alle comunità LGBTQ+, tra cui una guida alla salute mentale LGBTQ+ e la possibilità di mettersi in contatto con i membri dell’organizzazione per ottenere supporto.

“Come marchio, sosteniamo la parità dei diritti per la comunità LGBTQ+ da quasi 30 anni. Per la nostra ultima iniziativa, in riconoscimento del Pride, siamo orgogliosi di collaborare con Zynga, un’azienda che condivide i nostri stessi valori, per enfatizzare ulteriormente l'importanza rivestita dall'inclusione e dall'accettazione”, ha affermato Kenneth Cole, Presidente e Direttore creativo della Kenneth Cole Productions, Inc. “Stiamo includendo il nostro prodotto PRIDE in High Heels!, per permettere a milioni di persone di sperimentare la celebrazione del Pride e per ricordare alla gente che essere diversi è ciò che ci accomuna.’’

“ Alla Zynga crediamo fermamente che la nostra forza risieda proprio nella nostra diversità e che le nostre differenze vadano celebrate. Siamo orgogliosi di esprimere la nostra solidarietà alla comunità LGBTQ+ nel celebrare il Pride Month” ha dichiarato Frank Gibeau, Amministratore delegato di Zynga. “Siamo entusiasti di collaborare con un marchio rispettato e progressista come Kenneth Cole per accrescere la rappresentanzione nei nostri giochi e permettere ai giocatori di esprimere il loro orgoglio, spirito e senso di moda in High Heels!; è un sodalizio perfetto.”

Sviluppato da Rollic, una controllata di Zynga, High Heels! è stato scaricato più di 60 milioni di volte e ha riscosso moltissimo successo in tutto il mondo. Nel gioco, i giocatori si destreggiano su una passerella sempre più impegnativa indossando dei tacchi che diventano sempre più alti man mano che superano i vari livelli. La posta in gioco cresce progressivamente mentre i giocatori avanzano attraverso una serie di sfilate di moda internazionali in diverse metropoli, comprese Londra, Pechino, Parigi e New York. Ottenendo l'accesso a nuovi elementi di personalizzazione man mano che avanzano, i giocatori possono aggiornare il proprio personaggio con nuovi vestiti, articoli di moda, acconciature e calzature.

High Heels! può essere scaricato gratuitamente sia dall'App Store che dal Google Play Store. Il prodotto PRIDE di Kenneth Cole è disponibile su KennethCole.com. La capsule collection PRIDE 2021 include:

Scarpe da ginnastica KAM con banda arcobaleno

Maglietta con grafica arcobaleno “Essere diversi è ciò che ci accomuna”

Cordini per mascherine nei colori dell'arcobaleno

Occhiali da sole

Orologio

Nota dell'editore:

le foto della collezione e altre risorse grafiche chiave di High Heels! possono essere scaricate qui:

https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

Informazioni su Zynga Inc.

La missione perseguita da Zynga quale leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Ad oggi, più di un miliardo di persone ha giocato ai franchising di Zynga, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi e vi si può giocare sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale dell’azienda è ubicato a San Francisco, con sedi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o il blog di Zynga.

Informazioni su Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole è uno stilista, attivista sociale e idealista americano che crede che gli affari e la filantropia siano interdipendenti. La sua multinazionale, Kenneth Cole Productions, realizza calzature, abbigliamento e accessori moderni, funzionali e versatili per stili di vita urbani stimolanti con le etichette Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole e Unlisted, nonché calzature con l'etichetta Gentle Souls. L’azienda ha inoltre concesso numerose licenze a terzi per la produzione di capi di abbigliamento, profumi, orologi, articoli di gioielleria, occhiali, per uomini e donne e molte altre categorie di accessori, comprese calzature per bambini. I prodotti dell’azienda sono distribuiti attraverso grandi magazzini, alcuni dei migliori negozi specializzati, punti vendita al dettaglio di proprietà dell'azienda e il suo sito di commercio online.

Oltre 35 anni fa, Kenneth Cole ha sfruttato la sua passione e la sua esclusiva piattaforma del marchio per esercitare un impatto incisivo sul guardaroba delle persone e anche sulle comunità bisognose. Ha fatto ciò che altri non hanno fatto e ha detto ciò che altri non avrebbero detto. Oggi, la Fondazione Kenneth Cole continua ad adoperarsi per aiutare le comunità bisognose sostenendo la salute pubblica e le libertà civili.

Informazioni su Rollic

Fondata nel dicembre del 2018, Rollic è uno sviluppatore ed editore di giochi basato ad Istanbul, specializzato in giochi gratuiti iper-casual per dispositivi iOS e Android. Tra i giochi lanciati da Rollic compaiono: Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty e Wheel Smash. Rollic è impegnato a produrre titoli estremamente accattivanti mentre contribuisce al tempo stesso allo sviluppo di un prospero ecosistema di programmatori nel settore giochi. Rollic è stata acquisita da Zynga, leader mondiale del settore dell’intrattenimento interattivo, nell'ottobre del 2020. Per ulteriori informazioni, visitate www.rollicgames.com o seguite Rollic su Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter o il blog di Rollic.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni previsionali concernenti, tra le altre cose, eventi e partecipazioni nel gioco High Heels!. Le dichiarazioni previsionali contengono spesso termini come “previsioni”, “stimato”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “obiettivo”, “aspettarsi” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni previsionali. La concretizzazione o il successo dei risultati menzionati in tali dichiarazioni previsionali comporta rischi, incertezze e presupposti significativi. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni previsionali, che sono basate sulle informazioni che ci risultano disponibili alla data odierna. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti, sono o saranno descritti in maggior dettaglio nei documenti pubblici depositati presso l’ente Securities and Exchange Commission (“SEC”), di cui si possono ottenere copie visitando il nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.