Kenneth Cole e Zynga farão uma parceria inédita para o Mês do Orgulho no jogo hiper descontraído da Rollic High Heels!

Kenneth Cole and Zynga to Bring First-of-its-Kind Pride Month Partnership to Rollic's Hyper-Casual Game High Heels! (Graphic: Business Wire)

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Kenneth Cole e a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial em entretenimento interativo, anunciaram hoje uma parceria para lançar a coleção Kenneth Cole PRIDE 2021 no jogo hiper descontraído de enorme sucesso High Heels!. Essa colaboração marca a primeira vez que o estilo urbano emblemático de Kenneth Cole será apresentado em um jogo para dispositivos móveis. Durante as primeiras duas semanas de junho, os jogadores poderão brincar com orgulho vestindo suas personagens e desfilando na passarela virtual a coleção Kenneth Cole PRIDE 2021, inclusive os emblemáticos tênis KAM da marca, camisetas que afirmam com orgulho “Ser diferente é o que temos em comum” e outros acessórios como óculos escuros, relógios e cordões para máscaras.

Kenneth Cole tem uma importante trajetória de apoiar a saúde pública e as liberdades civis. O homem e a marca cultivam e mantêm há quase 40 anos uma cultura global de igualdade e inclusão. Em 2020, Kenneth Cole fundou a The Mental Health Coalition (MHC), que tem a missão de construir uma comunidade com mentalidade em comum que trabalhará conjuntamente para desestigmatizar todos os estados de saúde mental, possibilitando igual acesso a recursos vitais e suporte para todos. Por cada produto PRIDE adquirido em kennethcole.com, um percentual das vendas líquidas será doado para a The Mental Health Coalition. A MHC tem orgulho de oferecer recursos específicos para comunidades LGBTQ+, inclusive um guia de saúde mental LGBTQ+ e a capacidade de se conectar com suas organizações membros em busca de apoio.

“Como marca, defendemos direitos iguais para a comunidade LGBTQ+ há quase 30 anos. Por nossa mais recente iniciativa, em reconhecimento ao Orgulho, nos envaidecemos da parceria com a Zynga, uma empresa com a qual temos valores em comum, para destacar ainda mais a importância da inclusão e da aceitação”, afirmou Kenneth Cole, presidente do conselho e diretor de criação da Kenneth Cole Productions, Inc. “Estamos incluindo nossos produtos PRIDE no High Heels!, para que milhões de pessoas possam celebrar o Orgulho e lembrar que ‘ser diferente é o que temos em comum’”.

“Na Zynga, acreditamos plenamente que nossa força reside em nossa diversidade e que devemos celebrar nossas diferenças. Temos orgulho de prestar solidariedade à comunidade LGBTQ+ em comemoração ao Mês do Orgulho”, declarou Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. “Estamos muito felizes por realizar uma parceria com uma marca tão reverenciada e desafiadora como a Kenneth Cole para ampliar a representação em nossos jogos e possibilitar que os jogadores demonstrem seu orgulho, espírito e estilo no título High Heels!. É a combinação perfeita”.

Desenvolvido pela Rollic, subsidiária da Zynga, o jogo High Heels! já foi baixado mais de 60 milhões de vezes e recebido com entusiasmo em todo o mundo. Nele, os jogadores desfilam em uma passarela cada vez mais difícil usando sapatos de salto alto que aumentam de tamanho ao concluírem os níveis. Os saltos crescem à medida que os jogadores avançam por uma série de desfiles de moda em cidades do mundo todo, como Londres, Pequim, Paris e Nova York. Obtendo acesso a novos elementos de personalização enquanto avançam, os jogadores podem atualizar suas personagens com novas roupas, acessórios, penteados e calçados.

O High Heels! pode ser baixado gratuitamente na App Store e no Google Play. Os produtos Kenneth Cole PRIDE estão disponíveis em KennethCole.com. A coleção cápsula PRIDE 2021 inclui:

Tênis KAM com listra em arco-íris

Camiseta com a estampa em arco-íris “Being Different is What We Have in Common” (Ser diferente é o que temos em comum)

Cordões para máscaras em arco-íris

Óculos escuros

Relógio

Nota do editor:

Fotos da coleção e outros importantes elementos visuais de High Heels! podem ser baixados em:

https://www.dropbox.com/sh/9kkjzkthgtwwh4y/AACIjzTt9saFabc74KqRF6gFa?dl=0

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

Sobre a Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole é um estilista, ativista social e visionário norte-americano que acredita que negócios e filantropia são interdependentes. A Kenneth Cole Productions, sua empresa global, cria calçados, roupas e acessórios modernos, funcionais e versáteis para estilos de vida urbanos inspiradores das marcas Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole e Unlisted, além de calçados da marca Gentle Souls. A empresa também concedeu uma grande variedade de licenças a terceiros para a produção de roupas, perfumes, relógios, joias, óculos e diversas outras categorias de acessórios masculinos e femininos, inclusive calçados infantis. Os produtos da empresa são distribuídos por lojas de departamento, lojas especializadas, lojas da própria empresa e seu site de comércio eletrônico.

Há mais de 35 anos, Kenneth Cole investiu sua paixão e plataforma de marca única para gerar um impacto significativo nos guarda-roupas das pessoas e também em comunidades que passam por necessidades. Ele fez o que outros não fizeram e disse o que outros não diriam. Hoje, a The Kenneth Cole Foundation segue comprometida em ajudar comunidades em necessidade ao apoiar a saúde pública e as liberdades civis.

Sobre a Rollic

Fundada em dezembro de 2018, a Rollic é uma desenvolvedora e editora de jogos sediada em Istambul, focada em jogos hiper descontraídos e gratuitos para iOS e Android. Estão entre os jogos lançados pela Rollic Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty e Wheel Smash. A Rollic está comprometida em produzir títulos globais massivamente atraentes enquanto cria um próspero ecossistema de desenvolvedores na indústria de jogos. Em outubro de 2020, a Rollic foi adquirida pela Zynga, líder global em entretenimento interativo. Para saber mais, acesse www.rollicgames.com ou siga a Rollic no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter ou o blog da Rollic.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas relacionadas, entre outros aspectos, a eventos e características apresentadas no jogo High Heels!. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como “perspectiva”, “projetado”, “planejado”, “pretende”, “vai”, “prever”, “acreditar”, “meta”, “esperar”, além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por estas declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, a “SEC”) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.