Air Liquide s’associe à Rothschild & Co et la Fondation Solar Impulse pour accélérer le développement de solutions durables

Air Liquide (Paris:AI) s’associe à Rothschild & Co et la Fondation Solar Impulse pour lancer un fonds d’investissement1 de 200 millions d’euros. Ce véhicule financier a pour objectif d’accompagner le développement de Petites et Moyennes Entreprises à fort potentiel travaillant sur des solutions respectueuses de l'environnement.

Alors que la Fondation Solar Impulse a annoncé en début d’année avoir identifié plus de 1 000 solutions rentables pouvant contribuer à la préservation de l'environnement, et dans un contexte où Air Liquide a annoncé son ambition d’atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ; Air Liquide a décidé de s'associer à Rothschild & Co et à la Fondation Solar Impulse pour créer une nouvelle plateforme d’investissement. Ce nouveau véhicule financier sera dédié aux investissements dans des entreprises européennes démontrant un impact positif mesurable sur l’environnement et la société. Les grands thèmes d'investissement porteront sur les énergies propres, la production et la consommation durables de produits agricoles et alimentaires, l’économie circulaire, la gestion des eaux et des déchets, les villes intelligentes, la mobilité propre et l’innovation dans l’industrie.

Ce véhicule d’investissement de 200 millions d’euros sera géré par l’activité de capital-investissement (Merchant Banking) de Rothschild & Co et sera conseillé par Air Liquide, à travers son fonds de capital investissement ALIAD, sur les investissements dans les startups en plein développement industriel (“Late Stage Venture”).

Air Liquide est un partenaire de la Fondation Solar Impulse depuis 2013, date à laquelle le Groupe a apporté son soutien à Bertrand Piccard lors de son premier tour du monde à l'énergie solaire. Au cours des dernières années, la nécessité de garantir un avenir plus respectueux de l’environnement s’est imposée. Dans ce contexte, Air Liquide a récemment annoncé ses nouveaux objectifs de développement durable pour AGIR en faveur d’un avenir durable. La nouvelle initiative annoncée aujourd’hui permettra notamment au Groupe d’accélérer en matière de transition énergétique. Depuis sa création en 2013, l’entité d’Air Liquide ALIAD a investi plus de 100 millions d’euros au total dans plus de 35 entreprises, avec environ un tiers de ces investissements réalisés dans le domaine du développement durable et de la transition énergétique.

Benoît Potier, Président Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : « Le développement durable est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec cette initiative, menée à travers ALIAD, le fonds de capital risque du Groupe, Air Liquide a pour objectif de favoriser le développement de technologies en ligne avec son ambition d’AGIR pour un avenir durable. Fort de l’expertise développée par Air Liquide depuis de nombreuses années, nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l’essor d’entreprises à impact innovantes, aux côtés de Rothschild et de la Fondation Solar Impulse dont nous sommes un partenaire de longue date. Nous sommes convaincus que c’est en agissant ensemble, Gouvernements, Partenaires académiques, Industriels et Institutions financières, que nous serons à même de construire un avenir plus durable. »

Alexandre de Rothschild, Président Exécutif de Rothschild & Co : « Nous sommes très heureux de nous associer à Air Liquide et à la Fondation Solar Impulse dans le cadre de cette stimulante initiative. L'investissement responsable est essentiel à la création de valeur à long terme, et cette conviction est au cœur de la stratégie de Rothschild & Co. Notre expérience en matière de capital-investissement sera renforcée par l'expertise apportée par nos partenaires dans ce projet passionnant.»

Bertrand Piccard, Fondateur et initiateur de la Fondation Solar Impulse : « Nous avons prouvé qu'il existait plus de 1 000 solutions rentables pour protéger l'environnement, mais les entreprises qui fournissent ces technologies ont besoin d'investissements professionnels pour se développer. Pour les aider, nous conseillerons des institutions réputées avec lesquelles nous entretenons des relations de longue date et qui sont prêtes à entreprendre avec nous ce voyage pionnier. Nous montrerons qu'investir dans les nouvelles technologies propres présente un intérêt tant écologique qu’économique, en favorisant la croissance qualitative plutôt que la croissance quantitative que nous connaissons aujourd'hui.»

ALIAD ALIAD Créé en 2013, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) a pour mission de prendre des participations minoritaires dans des start-up technologiques innovantes, dans trois secteurs : la transition énergétique, la santé et le numérique. ALIAD se positionne sur les technologies du futur en aidant les start-up à se développer, par son expérience industrielle et technologique, et sa connaissance des clients à travers le monde. Ces participations s’accompagnent de la mise en place d’accords privilégiés technologiques et/ou business entre ces jeunes entreprises et les entités du groupe Air Liquide.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

