Andersen Global與伊斯坦堡稅務公司合作，擴大土耳其業務範圍

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與稅務公司ECC Denetim簽署合作協定，擴大其在土耳其的業務範圍，同時增加了該組織在該國的業務層面，並加強該組織透過全球成員公司和合作公司提供全套整合式服務的策略。

ECC Denetim總部位於伊斯坦堡，由創辦人兼執行合夥人Celal Çelik博士於2020年創立。Celal Çelik曾在土耳其財政部任職逾15年，並擁有超過15年的私人執業經驗。該公司主要提供稅務和諮詢服務，可協助國內外客戶處理稅務問題、盡職調查、加值稅、加值稅申報、管理諮詢、公司設立和重整，以及勞動法法規遵循等方面的業務。

Celal表示：「服務品質和客戶滿意度對我們的業務至關重要。為了持續為客戶提供一流的解決方案，我們致力於管理工作，同時確保以透明和注重細節的方式處理所有事務。與Andersen Global的合作使我們的客戶可以繼續與值得信賴的顧問公司合作，並能夠在全球獲得全面的整合式解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Celal和他的團隊是土耳其稅務系統的專家，我們很高興能在該國市場擴展我們的能力。雙方的合作可為我們最近與MGC Legal的合作增添助力，隨著我們的客戶在該國和該地區的需求不斷成長，本次合作也擴大了我們的業務版圖。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾269個地點發展業務。

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