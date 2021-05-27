Andersen Global与伊斯坦布尔税务公司合作，扩大土耳其业务范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与税务公司ECC Denetim签署合作协议，扩大其在土耳其的业务范围，同时增加了该组织在该国的业务维度，并加强该组织通过全球成员公司和合作公司提供全套综合服务的战略。

ECC Denetim总部位于伊斯坦布尔，由创始人兼执行合伙人Celal Çelik博士于2020年创立。Celal Çelik曾在土耳其财政部供职逾15年，并拥有超过15年的私人执业经验。该公司主要提供税务和咨询服务，可协助国内外客户处理税务问题、尽职调查、增值税、增值税申报、管理咨询、公司设立和重组，以及劳动法合规等方面的业务。

Celal表示：“服务质量和客户满意度对我们的业务至关重要。为了向客户持续提供一流的解决方案，我们致力于管理工作，同时确保以透明和注重细节的方式处理所有事务。与Andersen Global的合作使我们的客户可以继续与值得信赖的顾问公司合作，并能够在全球范围内获得全面、综合的解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Celal和他的团队是土耳其税务系统的专家，我们很高兴能在该国市场扩展我们的能力。双方的合作是我们最近与MGC Legal合作的重要补充，随着我们的客户在该国和该地区的需求不断增长，本次合作也扩大了我们的业务版图。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾269个地点开展业务。

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