Plataforma ArcGIS da Esri escolhida pela Relive para escalonar desenvolvimento

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje que a Relive, uma empresa que desenvolveu um aplicativo que registra aventuras e viagens ao ar livre permitindo ao usuários reviverem tais momentos, está entre as mais recentes empresas a mudarem para a plataforma ArcGIS, a nova plataforma como serviço (Platform as a Service, PaaS) da Esri.

É uma decisão que melhor se adequa às necessidades da startup baseada na Holanda. A Relive pode adquirir o que precisar para construir e dar suporte ao seu aplicativo — serviços de imagem e elevação mundial, como também utilizar API ArcGIS para JavaScript para recursos extras. A Relive também pode continuar escalonando com o suporte da Esri, enquanto aumenta exponencialmente sua base de usuários.

“Estamos empolgados em colaborar com a Esri para continuar oferecendo um aplicativo de classe mundial de atividades ao ar livre para nossos usuários”, afirmou Joris Van Kruijssen, diretor de operações e cofundador da Relive. “Como uma startup de tecnologia focada na inovação, é fundamental para nosso sucesso podermos desenvolver e combinar diferentes tecnologias para entregar uma experiência ideal ao usuário. A plataforma ArcGIS encaixa-se perfeitamente, e a Esri têm sido um grande suporte para nosso caso de uso exclusivo”.

O Relive, um aplicativo para celulares Apple e Android, foi lançado por Van Kruijssen, Lex Daniels e Yousef El-Dardiry em 2016, após os amigos realizarem uma viagem de bicicleta pela Espanha. Percebendo que aplicativos existentes que registravam suas viagens apenas registravam métricas clínicas, como distância e saúde, o trio queria um aplicativo que permitisse que eles contassem facilmente uma história que pudesse ser compartilhada entre amigos e família.

Os criadores do Relive queriam manter os investimentos tecnológicos que haviam feito anteriormente quando da construção da infraestrutura do seu aplicativo, escolhendo a peça certa que se encaixasse a cada necessidade enquanto a empresa crescia, sem contratos de licenciamento restritivos determinando quem forneceria as devidas ferramentas. A startup já estava trabalhando com provedores preferenciais para outras necessidades e possuíam uma API de terceiros, mas precisava de mapas de alta qualidade e imagens topográficas do mundo para mapear os caminhos dos usuários em qualquer parte do globo, e por fim escolhendo as ricas imagens geográfica da Esri.

No aplicativo, um vídeo animado mostra uma linha em movimento traçando a rota de uma pessoa por ruas e montanhas em 3D, marcando o tempo e a distância de quaisquer paradas para fotos ao longo do caminho e exibindo as imagens como uma apresentação de fotos de férias. Mais de 10 milhões de pessoas utilizam o Relive atualmente, e os líderes da empresa têm como meta aumentar esse número para 100 milhões nos próximos anos.

Para saber mais sobre a plataforma ArcGIS da Esri, visite go.esri.com/Platform-Learn-More.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (Geographic Information System, GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, estado norte-americano da Califórnia, o software da Esri está implementado em mais de 350.000 organizações do mundo todo e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia, Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, inclusive em empresas Fortune 500, instituições e órgãos públicos, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

