La Plateforme ArcGIS d'Esri a été choisie par Relive pour son développement à plus grande échelle

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial en intelligence géospatiale, a annoncé aujourd'hui que Relive, société qui a développé une application retraçant en détails les aventures et déplacements en extérieur, en permettant aux utilisateurs de revivre ces moments, comptait parmi les tout derniers adopteurs de la Plateforme ArcGIS, la nouvelle plateforme en tant que service (PaaS) d'Esri.

Cette démarche répond plus étroitement aux besoins de la startup basée aux Pays-Bas. Relive peut acheter uniquement ce dont elle a besoin pour construire et soutenir son application — les services World Imagery et World Elevation d'Esri, et peut utiliser l'API ArcGIS pour JavaScript pour des fonctionnalités supplémentaires. Relive peut également continuer de se développer à plus grande échelle avec l'aide d'Esri, à l'heure où sa clientèle augmente de manière exponentielle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Esri pour continuer d'offrir à nos utilisateurs une application d'extérieur de classe mondiale », a déclaré Joris Van Kruijssen, directeur d'exploitation et cofondateur de Relive. « En tant que startup technologique axée sur l'innovation, il est essentiel pour notre réussite de pouvoir développer et combiner différentes technologies, afin d'offrir une expérience utilisateur idéale. La Plateforme ArcGIS répond parfaitement à cela, et Esri nous soutient formidablement pour notre cas d'utilisation unique. »

Relive, une application pour smartphones Apple et Android, a été créée par Van Kruijssen aux côtés de Lex Daniels et Yousef El-Dardiry, en 2016, après une expédition des trois amis en vélo jusqu'en Espagne. Réalisant que les applications existantes de suivi de leur trajet enregistraient seulement des mesures cliniques telles que la distance et la santé, le trio a eu l'idée d'une application leur permettant facilement de retracer une histoire à partager avec leurs amis et leur famille.

Les créateurs de Relive souhaitaient conserver les investissements technologiques effectués de manière précoce lors de la construction de l'infrastructure de leur application, en choisissant la bonne pièce du puzzle pour chaque besoin à mesure de la croissance de la société, sans accords de licence restrictifs imposant la provenance des outils. La startup travaillait déjà avec des prestataires privilégiés pour d'autres besoins, et disposait d'une API tierce, mais elle avait également besoin de cartes et d'images topographiques planétaires de qualité élevée, pour retracer les trajets des utilisateurs n'importe où dans le monde. Elle a finalement choisi la riche imagerie géographique d'Esri.

Dans l'application, une vidéo animée fait apparaître une ligne en mouvement traçant l'itinéraire d'une personne à travers les rues et le relief en 3D, indiquant la durée et la distance, ainsi que tous les arrêts effectués pour prendre des photos, et révélant les images à la manière d'un diaporama de vacances. Plus de 10 millions de personnes utilisent aujourd'hui Relive, et les dirigeants de la société espèrent porter ce chiffre à 100 millions dans les prochaines années.

Pour en savoir plus sur la Plateforme ArcGIS d’Esri, rendez-vous sur go.esri.com/Platform-Learn-More.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

