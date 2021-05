Relive Elige la Plataforma ArcGIS de Esri para Extender su Desarrollo

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de localización, anunció hoy que Relive, compañía que desarrolló una aplicación con la que los usuarios pueden revivir sus aventuras y recorridos al aire libre registrando esos momentos, se encuentra entre las últimas en cambiarse a la Plataforma ArcGIS, la nueva plataforma como servicio (Platform as a Service, PaaS) de Esri.

Se trata de un cambio que se ajusta más a las necesidades de la empresa emergente con sede en los Países Bajos. Relive puede conseguir exactamente lo que necesita para crear y mantener su aplicación (los servicios World Imagery y World Elevation de Esri), así como utilizar ArcGIS API for JavaScript para ofrecer funciones adicionales. Relive también puede seguir extendiéndose con el respaldo de Esri a medida que su base de datos crece exponencialmente.

“Nos entusiasma colaborar con Esri para seguir ofreciendo a nuestros usuarios una aplicación de actividad al aire libre de primer nivel”, indicó Joris Van Kruijssen, director de Operaciones y cofundador de Relive. “Como empresa emergente de tecnología que se centra en la innovación, es clave para nuestro éxito poder desarrollarnos y combinar diferentes tecnologías para brindar una experiencia ideal del usuario. La Plataforma ArcGIS se adapta a la perfección a este objetivo, y Esri ha sido de gran ayuda para nuestro caso de uso exclusivo”.

Van Kruijssen, junto con Lex Daniels y Yousef El-Dardiry, lanzaron Relive, aplicación para teléfonos Apple y Android, en 2016, después de hacer un viaje en bicicleta por España. Tras notar que las aplicaciones de ese momento para hacer un seguimiento del recorrido solo registraban indicadores clínicos, como distancia y salud, querían crear una que les permitiera compartir fácilmente una historia con familiares y amigos.

Los creadores de Relive querían conservar las inversiones en tecnología que habían hecho en un principio al crear la infraestructura de la aplicación y elegir los componentes adecuados para cada necesidad a medida que la compañía creciera, sin acuerdos de licencia restrictivos que dictaran quién debía suministrar las herramientas. La empresa emergente ya trabajaba con proveedores preferidos para satisfacer otras necesidades y contaba con una interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) externa, pero necesitaba mapas e imágenes topográficas del mundo de alta calidad para trazar los recorridos de los usuarios en cualquier parte del planeta. Finalmente, se decidieron por las imágenes geográficas detalladas de Esri.

En la aplicación, se muestra un video animado con una línea que se mueve para trazar el recorrido de una persona a través de calles y montañas en 3D, así como el tiempo, la distancia y las paradas durante el camino para tomar fotografías. Además, las imágenes pueden verse como una presentación de vacaciones. En la actualidad, más de 10 millones de personas usan Relive, y los líderes de la compañía apuntan a aumentar esta cifra a 100 millones en los próximos años.

Para obtener más información sobre la Plataforma ArcGIS de Esri, visite go.esri.com/Platform-Learn-More.

