Real Dealer Studios arriva in Italia

VALETTA, Malta--(BUSINESS WIRE)--Real Dealer Studios, il produttore di giochi cinematografici i cui titoli sono stati ideati come alternativa al casinò dal vivo, ha ricevuto le certificazioni necessarie per lanciare i suoi giochi di punta sul mercato italiano.

Le certificazioni consentono ora agli operatori che lavorano con l'Italia di offrire ai propri utenti alcuni dei giochi per il casinò online più coinvolgenti del mercato, tra cui Real Roulette with Sarati, Real Roulette with Holly e Real Roulette with Caroline. Hanno ottenuto la certificazione anche la nuova Multifire Auto Roulette, con moltiplicatori fino a 500x, e Fortune Finder, il gioco che include una ruota con premi in denaro.

I giochi di Real Dealer sono creati con video di alta qualità di croupier e giocate, che vengono poi integrati nel gioco con generatore di numeri casuali per offrire un'esperienza fluida e senza interruzioni su tutti i dispositivi e in qualsiasi momento.

Questo approccio pionieristico allo sviluppo dei giochi si avvale di attori professionisti, registi cinematografici ed esperti di post-produzione per offrire livelli di produzione degni di Hollywood, in netto contrasto con i tradizionali prodotti del casinò dal vivo basati in studio che risultano talvolta asettici.

Ogni gioco di Real Dealer si svolge in una lussuosa ambientazione privata per offrire al giocatore la sensazione di un'interazione diretta con il croupier.

Il fornitore offre inoltre la serie Real Baccarat, con l'obiettivo di ottenere l'approvazione per il lancio di questi giochi in Italia nel corso dei prossimi mesi.

Shane Cotter, Chief Product Officer di Real Dealer Studios, ha dichiarato: “L'Italia rappresenta un mercato importante per noi, in quanto ha un grande potenziale non sfruttato ed è in rapida crescita. Siamo entusiasti di avere ottenuto le certificazioni per i titoli di punta e a tempo debito intendiamo ottenerle anche per gli altri giochi da noi offerti.

“L'accesso al nostro portfolio consente agli operatori in Italia di offrire agli utenti un'esperienza di gioco unica che assicura livelli di intrattenimento molto elevati. Questi giochi colgono l'atmosfera elettrizzante del casinò, ma con la comodità del gioco online.

“Grazie all'approccio pionieristico che abbiamo adottato per sviluppare i nostri giochi, tutti i titoli offrono un'esperienza perfetta dal primo all'ultimo round e siamo convinti che diventeranno molto popolari tra i giocatori italiani come è accaduto con gli utenti di altri mercati in tutto il mondo.”

Informazioni su Real Dealer Studios:

Real Dealer Studios, con sede a Malta, produce una serie rivoluzionaria di giochi per i casinò online che uniscono la cinematografia in stile Hollywood al gioco con RNG. Questa società all'avanguardia collabora con registi esperti, attori e altri professionisti del settore cinematografico per offrire un'esperienza di gioco lussuosa che non conosce eguali sul mercato. Dalla sua fondazione nel 2019, Real Dealer Studios ha continuato a costituire partnership di successo con i principali casinò e provider di piattaforme di iGaming, e continua a lavorare con forza per espandere il proprio portfolio di giochi. I membri della squadra di Real Dealer Studios sono uniti dalla passione per i giochi e dal desiderio di fare in modo che ogni nuovo gioco lanciato sia ai livelli dei migliori film.