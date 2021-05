REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, heeft vandaag aangekondigd dat Relive, een bedrijf dat een app heeft ontwikkeld die avonturen en reizen in de buitenlucht registreert door gebruikers die momenten te laten herbeleven, een van de nieuwste is ArcGIS Platform, Esri’s nieuwe platform as a service (PaaS).

Het is een zet die beter aansluit bij de behoeften van de in Nederland gevestigde startup. Relive kan precies kopen wat het nodig heeft om zijn app te bouwen en te ondersteunen – Esri’s World Imagery- en World Elevation-services, en kan ArcGIS API voor JavaScript gebruiken voor extra functies. Relive kan ook blijven opschalen met de ondersteuning van Esri naarmate het gebruikersbestand exponentieel groeit.

