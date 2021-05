REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader globale del settore dell’intelligence territoriale, ha annunciato oggi che Relive, una società sviluppatrice di un’app che registra i viaggi e le avventure all’aperto permettendo agli utenti di rivivere quei momenti, è una delle ultime a passare alla piattaforma ArcGIS, la nuova piattaforma come servizio (platform as a service, PaaS) di Esri.

Si è trattata di una mossa che più si adatta alle esigenze della startup con ubicata nei Paesi Bassi. Relive può limitare i propri acquisti unicamente a ciò che le occorre per sviluppare e supportare l’app, ossia i servizi di Esri World Imagery e World Elevation, così come utilizzare ArcGIS API per JavaScript per usufruire di funzionalità aggiuntive.

