GAIN DE CONTRAT : AKKA OBTIENT UN CONTRAT DE 20 MILLIONS D'EUROS DANS LE SECTEUR SPATIAL

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen des services de conseil en ingénierie et services R&D, est fier d'annoncer sa participation à la construction d'une constellation de près de 300 satellites pour l'un des plus grands opérateurs de satellites mondiaux.

Ce contrat pluriannuel, d'une valeur d'environ 20 millions d'euros pour AKKA, porte sur le développement d'une flotte de 300 satellites en orbite basse à la pointe de la technologie, intégrés à des réseaux de données au sol, dotés de traitements embarqués, d'antennes à réseaux phasés et de liaisons inter-satellites.

Pendant les deux prochaines années, AKKA mobilisera ses centres d'expertise européens, pour intervenir sur l’ensemble du cycle de vie, de la R&D au lancement des satellites. Ce projet mobilisera jusqu'à 100 consultants aux compétences très spécifiques dans tous les domaines de l'ingénierie spatiale : définition du design et de l'architecture du système, conception et analyse mécanique et thermique, développement de logiciels embarqués, tests des systèmes critiques et intégration du système global.

Stéphane Latieule, Executive VP Aerospace & Defence chez AKKA France, commente : « Nous avons remporté ce contrat grâce à notre approche innovante des solutions intégrées. Nous nous concentrerons sur les blocs techniques impliquant l'ingénierie système globale, la mécanique et la thermique, la simulation et les tests logiciels, les opérations et l'avionique. Fort de près de 40 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale, AKKA était le seul concurrent capable de fournir une gamme complète de solutions techniques et numériques pour un projet nécessitant une synchronisation multi-domaine, un calendrier ambitieux et un taux de production élevé. ».

