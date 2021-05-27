OPPO攜手泰雷茲全球首發支援5G SA的eSIM功能

深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--OPPO今日宣布，透過與eSIM 連接管理領域全球領導者泰雷茲合作，其最新推出的旗艦級5G手機OPPO Find X3 Pro搭載了全球首款支援5G SA的eSIM功能。面向蓬勃發展的5G 時代，支援5G SA（獨立組網）eSIM的Find X3 Pro將把5G SA網路的安全特性與先進體驗以及eSIM技術的便捷優勢結合起來，一同帶給全球市場的消費者與營運商。

eSIM即嵌入式SIM，它不像傳統SIM卡需要插拔，而是直接嵌入在終端中。用戶可以在智慧手機中選擇其首選行動營運商的連接服務時，享受到可信賴、順暢的數位體驗。因此，泰雷茲eSIM也能夠幫助行動營運商因應數位化轉型的挑戰。除了智慧手機及智慧手錶等穿戴式裝置之外，eSIM在未來的車聯網、工業物聯網等領域中也將有廣泛的應用空間。

SA（獨立組網）架構則是未來5G網路的主流架構之一，能實現更低的延遲與更高的靈活性，也是全球營運商正在加速落地的、更完善的5G體驗。率先在終端eSIM上實現對5G SA的支援，是OPPO與泰雷茲針對5G未來的先進技術探索。

OPPO營運商產品資深總監夏煬表示：「作為全球領先的科技公司，OPPO一直引領5G技術發展並致力於為用戶提供創新的5G體驗。同時，我們也看到了eSIM在5G時代的發展前景。此次透過與泰雷茲的技術合作，我們共同將Find X3 Pro打造成為全球首批導入5G SA eSIM功能的終端產品。5G SA正在全球市場陸續展開部署，這項功能將為全球的Find X3系列使用者在應用場景和服務體驗上帶來更多可能性。」

泰雷茲是基於硬體的eSIM和eSIM 連接管理領域的全球領導廠商，目前已為遍佈各大洲的行動營運商、營運商聯盟、行動虛擬網路營運商（MVNO）、汽車製造商和設備製造商（OEM）部署了超過200個eSIM管理平台。泰雷茲同時也是OPPO重要的eSIM解決方案合作夥伴，OPPO首款內建行動通訊網路功能的智慧手錶——OPPO Watch系列便採用了泰雷茲提供的eSIM解決方案。

此次OPPO與泰雷茲展開了深入的研發合作，將其創新的eSIM解決方案整合到Find X3 Pro中，完成了eSIM伺服器驗證、整機偵錯與驗證、功能開發與協調等工作，並進一步攜手營運商進行了現網中的網路互通性測試，確保在一部手機上能支援兩張SIM卡與一張eSIM，同時首次在eSIM側支援5G SA網路。

泰雷茲北亞區副總裁兼中國區執行長貝傑鴻（Jérôme Bendell）表示：「我們很榮幸與OPPO繼續加強合作，讓業界領先的、支援5G SA的eSIM功能在OPPO Find X3 Pro上首次得到了驗證與商用落地。這是eSIM技術發展的一項重要里程碑。我們相信隨著eSIM的演進與普及，5G的優勢也能得到更好地發揮，消費者與營運商都將從中受惠。特別是，5G SA eSIM 的商用有助於最大限度地提升行動營運商及其客戶部署5G核心網路的堅韌信心和決心。」

從用戶的實際需求與體驗出發，OPPO於2018年就開始了針對eSIM技術的研發探索，既推出過支援eSIM的智慧手機，其首款智慧手錶產品OPPO Watch也全系列支援了eSIM方案。此次在Find X3 Pro率先搭載支援5G SA的eSIM功能，不僅展現了OPPO在eSIM領域的技術經驗與累積、對於eSIM未來發展趨勢的洞察，也同時反映出OPPO對於5G SA在全球的普及加速已提前做好準備，確保OPPO用戶能最快享受到即將到來的未來創新5G體驗。

關於OPPO

OPPO於2008年推出第一款「笑臉手機」，由此開啟探索和引領至美科技之旅。今天，OPPO 憑藉以Find X 和Reno系列手機為核心的多智慧終端機產品、ColorOS作業系統，以及 OPPO Cloud、OPPO+等網路服務，讓全球消費者盡享至美科技。OPPO 業務遍及全球40多個國家和地區，擁有6大研究所和5大研發中心，並在倫敦設有全球設計中心。超過4萬名OPPO員工共同致力於為人們創造美好生活。

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、巨量資料、人工智慧、網路安全和量子計算，建構對社會發展至關重要的自信未來。集團為其所在的五大市場，包括航空、航太、軌道交通、數位身分與安全等領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球 81000 名員工遍布 68 個國家，2020 年集團銷售收入達170 億歐元。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。