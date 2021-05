Andersen Global udvider praksis i Tyrkiet med skattefirma i Istanbul

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Tyrkiet gennem en samarbejdsaftale med skattefirmaet, ECC Denetim, hvilket føjer en dimension til organisationens tilstedeværelse i landet og bygger videre på dens strategi om at levere en komplet pakke af integrerede tjenester gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

Firmaet, som ligger i Istanbul, blev grundlagt i 2020 af grundlægger og administrerende partner Celal Çelik, ph.d., der har mere end 15 års erfaring i Tyrkiets finansministerium og mere end 15 års erfaring i privat praksis. Firmaet leverer skatte- og rådgivningstjenester og hjælper indenlandske og udenlandske kunder med skattesager, due diligence, moms, momsangivelse, ledelsesrådgivning, etablering og omstrukturering af virksomheder og navigering i arbejdslovgivningen.

"Kvaliteten af service og kundetilfredshed er kritiske aspekter af vores forretning," sagde Celal. "For at opretholde uovertrufne løsninger til vores kunder dedikerer vi os til forvaltning, mens vi sørger for, at alle sager håndteres med gennemsigtighed og opmærksomhed på detaljer. Vores samarbejde med Andersen Global giver vores kunder mulighed for at fortsætte med at samarbejde med deres betroede rådgivere, samtidig med at de har adgang til omfattende, integrerede løsninger over hele verden."

"Celal og hans team er eksperter i det tyrkiske skattesystem, og vi er glade for at udvide vores kapaciteter på dette marked," tilføjede bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "De er et fantastisk supplement til vores nylige samarbejde med MGC Legal og giver os bred dækning, idet vores kunders behov fortsætter med at vokse i landet og regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC, har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 269 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

