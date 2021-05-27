OPPO携手泰雷兹 全球首发支持5G SA的eSIM功能

深圳--(BUSINESS WIRE)--今日，OPPO宣布，通过与eSIM 连接管理领域全球领导者泰雷兹合作，在最新推出的旗舰级5G手机OPPO Find X3 Pro上，全球首发支持5G SA的eSIM功能。面向蓬勃发展的5G 时代，支持5G SA （独立组网）eSIM的Find X3 Pro将把5G SA网络的安全特性与先进体验以及eSIM技术的便捷优势结合起来，一同带给全球市场的消费者与运营商。

eSIM即嵌入式SIM，它不像传统SIM卡需要插拔，而是直接嵌入在终端中。用户可以在智能手机中选择其首选移动运营商的连接服务时，享受到可信、顺畅的数字体验。因此，泰雷兹eSIM也能够帮助移动运营商应对数字化转型的挑战。除了智能手机及智能手表等可穿戴设备之外，eSIM在未来的车联网、工业物联网等领域中也将有广泛的应用空间。

SA（独立组网）架构则是未来5G网络的主流架构之一，能实现更低的时延与更高的灵活性，也是全球运营商正在加速落地的、更完善的5G体验。率先在终端eSIM上实现对5G SA的支持，是OPPO与泰雷兹面向5G未来的先进技术探索。

OPPO运营商产品高级总监夏炀表示：“作为全球领先的科技公司，OPPO一直引领5G技术发展并致力于为用户提供创新的5G体验。同时，我们也看到了eSIM在5G时代的发展前景。此次通过与泰雷兹的技术合作，我们共同将Find X3 Pro打造成为了全球首批导入5G SA eSIM功能的终端产品。5G SA正在全球市场陆续展开部署，这项功能将为全球的Find X3系列用户在应用场景和服务体验上带来更多可能性。”

泰雷兹是基于硬件的eSIM和eSIM 连接管理领域的全球领先提供商，目前已为遍布各大洲的移动运营商、运营商联盟、移动虚拟网络运营商（MVNO）、汽车制造商和设备制造商（OEM）部署了超过200个eSIM管理平台。泰雷兹同时也是OPPO重要的eSIM解决方案合作伙伴，OPPO首款内置蜂窝网络功能的智能手表——OPPO Watch系列便采用了泰雷兹提供的eSIM解决方案。

此次OPPO与泰雷兹展开了深入的研发合作，将其创新的eSIM解决方案集成到Find X3 Pro中，完成了eSIM服务器适配、整机调试与验证、功能开发与调通等工作，并进一步携手运营商进行了现网中的网络联调，确保在一部手机上能支持两张SIM卡与一张eSIM，同时首次在eSIM侧支持5G SA网络。

泰雷兹北亚区副总裁兼中国区首席执行官贝杰鸿（Jérôme Bendell）表示：“我们很荣幸与OPPO继续加强合作，让业界领先的、支持5G SA的eSIM功能在OPPO Find X3 Pro上首次得到了验证与商用落地。这是eSIM技术发展的一项重要里程碑。我们相信随着eSIM的演进与普及，5G的优势也能得到更好地发挥，消费者与运营商都将从中获益。特别是，5G SA eSIM 的商用有助于最大限度地提升移动运营商及其客户部署5G核心网络的坚韧信心和决心。”

从用户的实际需求与体验出发，OPPO于2018年就开始了针对eSIM技术的研发探索，既推出过支持eSIM的智能手机，其首款智能手表产品OPPO Watch也全系支持了eSIM方案。此次在Find X3 Pro率先搭载支持5G SA的eSIM功能，不仅展现了OPPO在eSIM领域的技术经验与积累、对于eSIM未来发展趋势的洞察，也同时反映出OPPO对于5G SA在全球的普及加速已提前做好准备，确保OPPO用户能最快享受到即将到来的未来创新5G体验。

关于OPPO

OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”，由此开启探索和引领至美科技之旅。今天，OPPO 凭借以Find X 和Reno系列手机为核心的多智能终端产品，ColorOS操作系统，以及 OPPO Cloud、OPPO+等互联网服务，让全球消费者尽享至美科技。OPPO 业务遍及全球40多个国家和地区，拥有6大研究所和5大研发中心，并在伦敦设有全球设计中心。超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球 81000 名员工遍布 68 个国家，2020 年集团销售收入达170 亿欧元。