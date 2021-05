Vlaamse Regering kiest voor DXC om transformatie van openbare diensten te stimuleren

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuwe 7-jarige verlenging van de IT-dienstenovereenkomst heeft gekregen van de Vlaamse Regering, om het transformatietraject en de inspanningen van de overheid om in te spelen op de behoeften van de burgers te blijven ondersteunen door middel van innovatieve en betrouwbare openbare diensten. Naarmate het aantal transacties toeneemt met meer consumentgerichte vraag naar informatie, zal DXC de Vlaamse Regering helpen om de totale kosten te verlagen en de mainframe-operaties, beveiliging, prestaties, capaciteit en verwerkingsefficiëntie te verbeteren.

De expertise en capaciteiten van DXC in de zakelijke technologiestack zullen DXC in staat stellen om moderne applicatieservices te bouwen, uit te voeren en te exploiteren in een hybride cloudinfrastructuur voor de Vlaamse Regering. Het doel is om het werk van de publieke sector te vereenvoudigen en de Regering te ondersteunen om efficiënte, veilige en gebruiksvriendelijke digitale overheidsdiensten te bieden, de klantervaring voor burgers en bedrijven opnieuw uit te vinden en effectiever te voldoen aan de behoeften van het publiek.

De contractverlenging is een kans voor DXC om excellentie te blijven leveren en voort te bouwen op recente succesvolle projecten waar de Vlaamse burgers echt om geven; zoals de 'Corona Hinderpremie' voor het verwerken van betalingsaanvragen, en 'Vaccinnet', een programma voor het bestellen van vaccins in de gezondheidssector dat DXC ondersteunde met training en gebruikersadoptie om een tijdige lancering te garanderen.

De Vlaamse Regering en DXC werken al 18 jaar samen aan diverse projecten in de publieke sector en de contractverlenging bevestigt opnieuw de sterke relatie en het vertrouwen dat de overheid heeft in het nieuwe DXC als betrouwbare IT-partner.

Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal bij de Vlaamse Regering: "We zijn gericht op de modernisering van onze openbare diensten en zetten dat werk graag voort in samenwerking met DXC Technology. We streven ernaar om samen onze IT-transformatie vooruit te helpen om innovatieve projecten te ontwikkelen die onze diensten voor burgers, bedrijven en verenigingen zullen verbeteren, vereenvoudigen en versnellen, indien ze verband houden met gezondheids-, milieu- of economische kwesties."

“De Vlaamse Regering is een gewaardeerde DXC-klant. We zijn verheugd om onze samenwerking voor de komende zeven jaar te verlengen en onze capaciteiten in de hele zakelijke technologiestack te benutten om de Vlaamse Regering te helpen bij het realiseren van haar strategische ambities,” aldus Steve Turpie, Senior VP—EMEA, DXC Technology. "We zijn toegewijd aan het overheidsprogramma en om innovatieve, kosteneffectieve en tijdige technologische oplossingen te leveren aan het bedrijfsleven en de burgers."

Over DXC Technology

