AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Parigi:VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato il suo sostegno all’iniziativa per i media e l’intrattenimento di AWS (Amazon Web Services), che permetterà ai fornitori di contenuti che utilizzano AWS di implementare la soluzione Multi-DRM Core di Verimatrix per contrattare i diritti su contenuti di prima qualità con funzioni di sicurezza pre-approvate e pre-integrate concessi in licenza ai fini dello loro distribuzione.

Nativa sul cloud ed esente da processi legacy di sviluppo e implementazione, la soluzione Verimatrix Multi-DRM Core è scalabile in base alle richieste dei clienti.

