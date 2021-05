Fin de la grève et un bon contrat pour les métallos de Magellan Aerospace

RENFREW, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Plus de 300 membres de la section locale 4820 du Syndicat des Métallos ont voté pour mettre fin à une grève de huit semaines à la fonderie de Magellan Aerospace, située près de Renfrew, en Ontario, à une heure à l'ouest d'Ottawa.

La convention collective signée entre le syndicat et Magellan, dont le siège social est situé à Mississauga, prévoit des hausses salariales de 4,6 % echelonnées sur trois ans, des améliorations apportées aux régimes de retraite et aux avantages sociaux, ainsi que de meilleures conditions de travail, concernant notamment des dispositions sur les horaires de travail et d'autres protections.

« Magellan est une entreprise internationale avec une main-d'œuvre qualifiée qui fabrique des produits spécialisés complexes destinés à des applications aérospatiales dans le monde entier », a fait valoir Marty Warren, directeur des Métallos pour l'Ontario.

« Nos membres se sont battus pour obtenir le respect qu'ils méritent et ils ont obtenu un contrat qui reconnaît leur contribution importante envers l'entreprise et la communauté. Magellan est un acteur économique majeur dans la vallée de l'Outaouais et dans l'ensemble de l'Ontario », a poursuit Marty Warren.

« Oser lutter pour nos droits pendant une pandémie signifiait quelque chose d'audacieux et de courageux aussi », a déclaré Leonard Godin, président de la section locale 4820 des Métallos.

« Le syndicat est tenant d'un réel pouvoir. Le soutien qu'il apporte aux travailleurs signifie que nous sommes capables de nous mettre debout et de mener une campagne comme celle-ci au sein d'une communauté qui compte sur le travail de nos membres pour faire subsister nos familles et l'économie locale. Je suis fier de ce que nous avons été en mesure de réaliser depuis l'expiration de notre précédente convention collective en mars dernier », a ajouté Leonard Godin.

Les travailleurs de Magellan à l'usine de Renfrew produisent des pièces coulées en magnésium et en aluminium.

